Watykan oskarżył biskupa o tuszowanie pedofilii. W Polsce dostał medal i gościnę o. Rydzyka

Watykan nałożył sankcje na Stefana Regmunta w 2021 roku, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Biskupowi zakazano udziału w pracach Episkopatu Polski. Stolica Apostolska stwierdziła, że Regmunt dopuścił się zaniedbań przy wyjaśnianiu przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży. Mimo to część wpływowych polskich księży traktuje biskupa z najwyższym szacunkiem. Niedawno dowiedli tego dwaj znani duchowni - biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk.

Biskup ukarany przez Watykan był na urodzinach Radia Maryja. Przywitał go sam o. Tadeusz Rydzyk

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, 2 grudnia w Toruniu odbyły się 32. urodziny Radia Maryja. W uroczystości wzięło udział wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, między innymi Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek oraz - powitany przez o. Rydzyka śpiewem - Antoni Macierewicz. "Wprost" przekazał, że na serdeczne przywitanie mogli liczyć nie tylko politycy, ale także biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. - Ksiądz biskup Stefan Regmunt z Zielonej Góry! - przywitał duchownego o. Tadeusz Rydzyk.

Relacje duchownych od dawna są dobre. W 2021 roku biskup Stefan Regmunt wziął między innym udział w pielgrzymce Radia Maryja na Jasną Górę - zaledwie dwa tygodnie po tym, jak został ukarany przez Watykan.

Biskup Stefan Regmunt dostał medal, bo "dawał świadectwo najwyższym wartościom"

"Rzeczpospolita" poinformowała, że 18 października biskup polowy Wiesław Lechowicz odznaczył Stefana Regmunta medalem "Milito Pro Christo". Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznaje go osobom, które "dają świadectwo najwyższym wartościom". - Brakuje słów. Watykan karze, w Polsce dostaje nagrody - skomentował Robert Fidura, który był jedną z ofiar skrzywdzonych przez księży. Fidura nie chciał powiedzieć więcej, bo, jak zauważył, musiałby użyć słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

Sprawę wręczenia medalu biskupowi skomentował również ksiądz, prawnik-kanonista. - Publiczne wręczanie mu medalu to jest naplucie w twarz ofiarom. To w zasadzie pokazuje, jaki stosunek do tego, co w kwestiach wykorzystywania seksualnego mówi i robi papież Franciszek, ma pewna część biskupów w Polsce - podkreślił.