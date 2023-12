Szef lokalnych struktur PO usłyszał zarzut pedofilii. Jest stanowisko partii

Policja z Jastrowia (województwo wielkopolskie) 1 grudnia zatrzymała 59-letniego Piotra P. - donosi lokalny portal pzl24.pl. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, poinformował dziennikarzy, że mężczyzna podejrzany jest o dopuszczenie się czynów pedofilskich wobec osób małoletnich.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradł samochód i omal nie doprowadził do wypadku. Tłumaczył, że był zmęczony

Lokalny działacz zatrzymany pod zarzutem czynów pedofilskich. Prokuratura: Wiemy o pięciu pokrzywdzonych

Dotychczasowe komunikaty ze strony śledczych wskazują, ze ofiarami padło co najmniej pięciu małoletnich. - W sumie wiemy o pokrzywdzonych pięciu osobach. To dziewczynki w wieku poniżej 15 lat. Cztery z nich miały być molestowane seksualnie poprzez doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym, piąta dziewczynka nie była wykorzystywana, ale podstępem były utrwalane jej nagie zdjęcia, podobnie jak pozostałych dzieci - relacjonował prokurator Wawrzyniak w rozmowie z "Faktem".

Służby powiadomiła matka jednej z pokrzywdzonych - przekazał rzecznik poznańskiej prokuratury dziennikarzom "Wprost". 1 grudnia prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Piotr P. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Jastrowie. Piotr P. był szefem lokalnych struktur PO. "Automatycznie zawieszamy"

Piotr P. był między innymi działaczem Związku Sybiraków oraz prezesem stowarzyszenia sportowego. Przez długi czas aktywnie uczestniczył w lokalnym życiu politycznym. Trzykrotnie bez powodzenia kandydował na stanowisko burmistrza Jastrowia oraz sprawował funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie złotowskim.

- Jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie i zarzut, to my, jako partia, automatycznie zawieszamy w członkostwie w naszej partii. Jestem zaskoczony sytuacją - przekazał reporterom pzl24.pl Henryk Szopiński, poseł Koalicji Obywatelskiej z powiatu złotowskiego. "Fakt" skontaktował się z Biurem Zarządu PO w Wielkopolsce. Z przekazanych dziennikarzom informacji wynika, że Piotr P. został najpierw zawieszony, a następnie wykluczony z partii.