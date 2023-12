Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w piątek wieczorem we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy przewozili go na komisariat. Mężczyzna miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. Został zatrzymany w sobotę rano. W poniedziałek obaj funkcjonariusze - 47-letni asp. szt. Ireneusz Michalak i 45-letni asp. szt. Daniel Łuczyński - zmarli. Początkowo Maksymilianowi F. postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, jednak teraz będzie odpowiadał już za zabicie policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Australia uregulowała dostęp do broni

Postrzelił policjantów i uciekł. Miał ukrywać się na terenie zoo

Po tym, jak postrzelił policjantów, Maksymilian F. uciekł. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechały służby, nie od razu podjęto decyzję o rozpoczęciu obławy na mężczyznę. Jak podaje Onet, zastępca komendanta miejskiego policji we Wrocławiu mł. insp. Sławomir Wołk miał wstrzymywać się z tym do czasu przybycia naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego podinsp. Leszka Arendarczyka. - To opóźniło poszukiwania o około godzinę, a Maksymilianowi F. pozwoliło oddalić się z miejsca zdarzenia - przekazał rozmówca portalu.

Nad ranem - informuje Onet - Maksymiliana F. miały uchwycić kamery we wrocławskich ogrodzie zoologicznym niedaleko wybiegu dla tygrysów. Serwis udostępnił zdjęcia, na których widać mężczyznę ubranego w grubą kurtkę i trzymającego ręce w kieszeniach. To oznacza, że 44-latek już wtedy nie był zakuty w kajdanki. - Wyglądał na zagubionego i przestraszonego. Przemykał się jak zbieg. Nad ranem wyszedł z terenu ogrodu przez wejście służbowe od ul. Wróblewskiego i skierował się w kierunku Hali Stulecia - podkreślił w rozmowie z portalem rozmówca, który widział zapis monitoringu. Jak dodał, Maksymilian F. mógł spędzić tam całą noc.

Około godz. 9:00 rano w sobotę mężczyzna został zatrzymany przez uzbrojony patrol policji. Na zdjęciu udostępnionym przez KWP we Wrocławiu widać, że 44-latek miał przy sobie broń.

Jeden z przytrzymujących go funkcjonariuszy trzyma bowiem w ręku zabezpieczony przy nim pistolet z charakterystyczną złotą rękojeścią. Podczas sobotniego zatrzymania przy Maksymilianie F. nie znaleziono kajdanek. Jak ustalił Onet, przy pasku miał za to przypiętą sakiewkę z nabojami do pistoletu

- podkreśla serwis.

Zatrzymanie Maksymiliana F. Policja Dolnośląska

***