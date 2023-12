14-latka została zaatakowana nożem podczas snu. Jej matka trafi do aresztu

14-latka z Kłodzka (województwo dolnośląskie) w nocy z 4 na 5 grudnia została dwukrotnie ugodzona nożem. Do ataku doszło, gdy dziewczyna spała. Śledczy sądzą, że nastolatkę zaatakowała jej matka, Edyta Sz. Prokuratura przekazała wstępne ustalenia w tej sprawie.

14-latka z Kłodzka ugodzona nożem przez matkę? Dziewczynka trafiła do szpitala

Jak poinformował portal 24klodzko.pl, do ataku doszło w mieszkaniu znajdującym się na jednym z nowo wybudowanych osiedli. Przebieg zdarzenia opisał Maciej Leszczyński z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku. - 5 grudnia około godziny 3.00 w nocy doszło do ugodzenia 14-letniej dziewczynki podczas snu nożem dwukrotnie w klatkę piersiową. Dziewczynka ma dwie rany kłute, jej życiu i zdrowiu w tej chwili nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, jest w kontakcie logicznym i przytomna - przekazał.

Kłodzko. Matka 14-latki trafi do aresztu

Prokurator przekazał, że Edyta Sz. próbowała się okaleczyć po zaatakowaniu córki, o czym możemy przeczytać na portalu doba.pl. Śledczy "czekają na opinię biegłego psychiatry, który określi, czy stan zdrowia psychicznego sprawczyni pozwala na wykonanie z jej udziałem czynności procesowych".

Dotychczasowy stan Edyty Sz. nie pozwalał na wykonanie wspomnianych czynności. Mimo to kobieta występuje już w charakterze podejrzanej. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztu. 7 grudnia Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do tego wniosku. W związku z tym podejrzana trafi do aresztu na trzy miesiące.