Komenda Główna Policji potwierdziła w czwartek, że generał Jarosław Szymczyk zdaje obowiązki komendanta głównego policji. Zastąpi go Paweł Dobrodziej, który w latach 2017-2021 był szefem Komendy Stołecznej Policji. Jest znany przede wszystkim jako dowódca KSP w czasie największych strajków kobiet. Pod jego nadzorem pracowały jednostki funkcjonariuszy, które często w brutalny sposób tłumiły protesty.

Szymczyk na odchodne pisze list o zaufaniu Polaków do policji. Ani słowa o granatniku

W sieci pojawiło się pismo generała Szymczyka skierowane do kolegów i koleżanek po fachu. "33 lata temu po raz pierwszy założyłem policyjny mundur, wypowiadając dumnie słowa roty ślubowania. Od przeszło siedmiu lat, jako szef Polskiej Policji, miałem zaszczyt stać na czele formacji, która ukształtowała mnie, nie tylko jako funkcjonariusza, ale także jako człowieka. Sprawowanie odpowiedzialnej, a zarazem dającej satysfakcję funkcji Komendanta Głównego Policji, zawsze było dla mnie wielkim honorem" - napisał. "To dzięki Waszej służbie i pracy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Polska jest krajem bezpiecznym, a Policja cieszy się zaufaniem obywateli. Wspólnie odnieśliśmy wiele sukcesów, szereg problemów zaś udało się rozwiązać. Każdego dnia, jako szef największej formacji mundurowej, podziwiałem i nadal podziwiam Wasz profesjonalizm i zaangażowanie" - podkreślił.

"Dziś moja służba dobiega końca. Patrząc wstecz, jestem przekonany, że podjęta ponad trzy dekady temu decyzja o wstąpieniu w szeregi Polskiej Policji była słuszna. Nadal wierzę w sens naszej misji i bardzo doceniam wielką wartość policyjnych działań w każdym obszarze" - stwierdził odchodzący szef policji. "Życzę Wam, aby bez względu na czas i okoliczności, służba i praca w naszej formacji była dla każdego z Was wielkim powodem do dumy. Niech każdy dzień przynosi Wam satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a przede wszystkim kończy się bezpiecznym powrotem do domu. Jestem zaszczycony, że dane mi było być przełożonym tak wspaniałych i wartościowych ludzi jak Wy. Serdecznie Wam dziękuję" - zakończył.

Przypomnijmy, nadal trwa śledztwo w sprawie granatnika, który w grudniu ubiegłego roku wybuchł w gabinecie Szymczyka. Jak się okazało, w jego gabinecie znaleziono trzy granatniki (początkowo informowano o dwóch). Śledczy ustalają również, czy pacjenci szpitala MSWiA nie byli narażeni na niebezpieczeństwo po przywiezieniu do placówki komendanta głównego policji.

***