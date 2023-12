W niedzielę 10 grudnia na terenie wielu polskich miast odbędą się pokutne procesje różańcowe za życiem. Wojownicy Maryi to jedna z organizacji katolickich, które wezmą w nich udział. Organizatorzy wydarzenia mają bardzo ambitne plany. "Wychodząc na ulice polskich miast, pragniemy stać się wezwaniem do przebudzenia dla całego narodu" - zadeklarowali.

Różaniec z udziałem Wojowników Maryi ma zapobiec "niebezpiecznym zmianom politycznym"

Organizatorzy procesji różańcowych podkreślili, że będą modlić się do Maryi "w szczególnym czasie, gdy jako naród spoglądamy w bardzo niepewną przyszłość". Wytłumaczyli, na czym, ich zdaniem, polegają wyzwania, przed którymi stoją obecnie Polacy. Jak zauważyli, "polityczne zmiany przynoszą ze sobą niebezpieczeństwo".

"Wobec nadchodzących zmian politycznych, ale także toczących się już od dziesięcioleci przemian społecznych, które odwracają Polaków od prawdy o pierwszym i najgłębszym powołaniu każdego z nas: powołaniu do macierzyństwa i ojcostwa, do ochrony i miłości wobec każdego życia, będziemy dokonywać zadośćuczynienia za grzechy własne, a także ekspiacji za grzeszników najbardziej zagrożonych karą wiecznego potępienia" - wyjaśniono.

Procesja różańcowa będzie formą walki przeciwko aborcji oraz in vitro

Na stronie wydarzenia stwierdzono, że jego uczestnicy będą "modlić się w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu". Wśród konkretnych zagrożeń, przed którymi należy rzekomo chronić społeczeństwo, wymieniono możliwość liberalizacji prawa aborcyjnego oraz refundacji in vitro. "Wkrótce rzeczywistością Polaków może stać się masowe zabijanie dzieci poczętych, ale także ich eugeniczna selekcja i przedmiotowe traktowanie ludzi na wczesnym etapie rozwoju, co ma miejsce w czasie procedury in vitro" - napisano.