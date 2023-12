Michał Rachoń od dawna nie zjawia się w pracy. Zniknął z dwóch stacji. Co się stało?

Michał Rachoń od 2016 roku związany jest z TVP Info, gdzie prowadzi takie programy jak "Minęła 20" czy "Woronicza 17". Jest też współautorem serialu "Reset". Jednak poza występami na ekranie, dorabiał też w radiu. To jednak już przeszłość, bo pracownik telewizji publicznej nie pojawia się od jakiegoś czasu na antenie.

Michał Rachoń zniknął z Polskiego Radia i Radia Opole

Od stycznia ubiegłego roku Michał Rachoń współpracował z Radiem Opole. Na jego antenie, razem z publicystą "Sieci" Piotrem Cywińskim, prowadził autorską audycję "Spięcie". Emitowany co dwa tygodnie program prezentował wydarzenia z Polski i świata. Jego prowadzący przygotowywali też cykl felietonów "Pole minowe". Jednak już od kilku tygodni w obu programach pojawia się tylko Cywiński. - Pan Michał Rachoń w ostatnim czasie nie pojawiał się zbyt często na naszej antenie w związku z innymi swoimi zobowiązaniami - przekazał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami redaktor naczelny Radia Opole Tomasz Cichoń. Zaznaczył także, że umowa Michała Rachonia obowiązuje jeszcze do końca grudnia.

Natomiast w Polskim Radiu 24 Rachoń prowadził przede wszystkim wywiady w paśmie przedpołudniowym, a wcześniej w porannym. Współpracę z rozgłośnią ograniczył już kilka miesięcy temu, kiedy większość jego czasu zajmowała realizacja "Resetu". Tymczasem emisja serialu się już skończyła, a redaktora na antenie wciąż nie słychać.

Michał Rachoń odejdzie z TVP? Nieoficjalnie: Chciałby zostać youtuberem

Równie niepewna jawi się przyszłość Michała Rachonia w TVP. Już w trakcie kampanii wyborczej posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy zapowiadali, że jednym z nadrzędnych celów nowego rządu będą porządki w mediach publicznych. Wiele wskazuje na to, że będzie się to wiązało z usunięciem wszystkich nazwisk, które kojarzą się z "dobrą zmianą" przeprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednym z nich może być Michał Rachoń. Ten ma jednak już plan na zabezpieczenie swojej przyszłości - YouTube. "On raczej nie ma złudzeń, że gdzieś go zechcą. A zapowiedzi nowego medium PiS-owego to póki co tylko słowa. Obecnie pracuje on nad... kanałem na YouTube" - wyznała osoba z bliskiego otoczenia Rachonia w rozmowie z naTemat.