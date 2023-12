Nie będzie już "Wiadomości" TVP. Przyszłe szefostwo planuje porządki. "Nazwa skompromitowana"

Wszystko wskazuje na to, że 11 grudnia Sejm wybierze Donalda Tuska na premiera. Jednym z pierwszych kroków jego rządu ma być uporządkowanie mediów publicznych. Oznacza to, że ze stanowiskami zapewne pożegna się Mateusz Matyszkowicz, prezes Telewizji Polskiej oraz Agnieszka Kamińska, prezeska Polskiego Radia. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, kto może zostać nowym szefem TVP. - Nic, co było do tej pory, nie zostanie - przekazał dziennikowi jeden z przyszłych wydawców.

Zobacz wideo Adam Bodnar: Można będzie wstrzymać wypłaty dla ludzi z TVP i poddać je ocenie prawnej

To Tomasz Sygut zastąpi w TVP Mateusza Matyszkowicza? Nowy prezes już kompletuje zespół

Na ministra kultury w rządzie Donalda Tuska wskazywany jest Bartłomiej Sienkiewicz, który może zawiesić prezesów spółek mediów publicznych i wskazać ich następców. Wówczas nowym szefem TVP miałby zostać Tomasz Sygut. Posiada on już doświadczenie w pracy na Woronicza. W stacji zaczynał w 2011 roku, a od sierpnia do grudnia 2015 roku stał na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Potem sam odszedł, sprzeciwiając się "dobrej zmianie" wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Następne lata spędził w Nowa TV. Aktualnie jest członkiem zarządu stołecznej spółki Miejskie Zakłady Autobusowe.

Wiadomo już, że Sygut będzie chciał odmienić obecny wizerunek TVP. Począwszy od nowych prezenterów, a kończąc na odświeżonej scenografii. - Nowy początek, nowa scenografia i nowe twarze. Trwa poszukiwanie prezenterów, niektórzy kiedyś występowali w dzienniku telewizyjnej Jedynki, teraz pracują w innych miejscach, nie jest pewne, czy zechcą wrócić do TVP - mówi jeden z informatorów "Wyborczej". Zapewnia natomiast, że "powrotu do 2015 roku nie będzie", a wśród proponowanych nazwisk nie ma ani Piotra Kraśki, ani Beaty Tadli czy Diany Rudnik. Jednak - jak przekazało inne źródło - potrzebni są nie tylko nowi prezenterzy, ale też wydawcy i reporterzy.

"Wiadomości" TVP idą do kosza. W planach zupełnie nowa nazwa

Jak się okazuje, to nie jedyne zmiany proponowane przez tych, którzy mają objąć władzę w TVP. Według nich nazwa "Wiadomości" jest już skompromitowana i Polakom jednoznacznie kojarzy się z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdza to też sondaż CBOS z kwietnia 2023 roku. Wykazał on, że aż 69 proc. Polaków nie wierzy "Wiadomościom". W związku z tym planach jest już nowy tytuł dla głównego serwisu informacyjnego, lecz nikt z rozmówców "Gazety Wyborczej" nie chciał go zdradzić.

Kiedy nadejdą zmiany? Informatorzy studzą emocje. - Najpierw nowy rząd, potem nowe władze TVP i wreszcie reforma programów. Budowa nowej scenografii to miesiące pracy. Ale może na początku pokazywać po prostu zdjęcia reżyserki? - zastanawia się jeden z nowych wydawców. Na dodatek przeprowadzenie tak daleko idących modyfikacji w programie może wiązać się z przerwami w jego emisji. W kuluarach narodził się pomysł, aby jednego dnia "Wiadomości" po prostu nie było. Miałoby to pomóc w sprawdzeniu i uporządkowaniu wszystkiego na spokojnie.