Policja zatrzymała Maksymialiana F., który był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia w związku z oszustwami w piątek 1 grudnia. Najpierw 44-latek trafił do komisariatu przy ulicy Fabrycznej, skąd dwóch policjantów przewoziło go do aresztu na wrocławskich Krzykach. I to właśnie tam, na ul. Sudeckiej w nieoznakowanym radiowozie, mężczyzna postrzelił obu funkcjonariuszy i uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w sobotę rano, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, jest w areszcie. Policjanci zmarli w szpitalu - o czym informowała w poniedziałek Komenda Główna Policji. Portal Onet ustalił, że Maksymilian F. w ogóle nie był skuty kajdankami w radiowozie.

Maksymilian F. nie miał kajdanek w radiowozie? Wskazuje na to zapis z kamer

Rzecznik dolnośląskiej policji asp. sztab. Łukasz Dutkowiak zapewniał, że w momencie transportowania zatrzymanego policyjnym radiowozem Maksymilian F. był skuty. Portal ustalił jednak, że ani podczas zatrzymania, ani wcześniej, gdy wychwyciła go kamera monitoringu zoo, Maksymilian F. nie ma na rękach kajdanek. Brak zastosowania kajdanek miał potwierdzić biegły, który badał podejrzanego w sobotę rano. Jego zdaniem Maksymilian F. nie miał "charakterystycznych śladów na nadgarstkach", co przekazał jeden z policjantów cytowanych przez Onet. Funkcjonariusz przyznał jednocześnie, że "jeśli zatrzymany nie rzuca się i nie jest agresywny, to często odstępuje się od ich założenia". Prześledzenie tego, czy mężczyzna był skuty, czy nie, nie będzie łatwe, ponieważ nie we wszystkich miejscach, gdzie był od momentu zatrzymania, są kamery monitoringu - zastrzega dziennikarz Onetu. Ustalił natomiast, że z prowadzonego przez prokuraturę śledztwa do osobnego postępowania wyłączone mają zostać ustalenia zaniedbań, które przyczyniły się do śmierci policjantów Daniela Łuczyńskiego i Ireneusza Michalaka.

Śledztwo ma dotyczyć możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków przez policjantów zaangażowanych w tę sprawę - przekazało anonimowe źródło w prokuraturze. Portal zaznaczył, że nie otrzymał odpowiedzi z prokuratury na większość zadanych pytań.

Strzelanina we Wrocławiu. Tymczasowy areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa policjantów Maksymiliana F.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która wniosła o trzy miesiące tymczasowego aresztu dla Maksymiliana F. Przypomnijmy: w sobotę wieczorem prokurator postawił 44-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, zarzut w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie jednak zmieniony na zabójstwo. Mężczyzna zaatakował z bronią w ręku dwóch funkcjonariuszy w piątek późnym wieczorem, podczas zatrzymania. Postrzelił obu funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali - Maksymilian F był poszukiwany listem gończym, by odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. Obaj policjanci zmarli w szpitalu, o czym poinformowano w poniedziałek. Policja zatrzymała Maksymiliana F. w sobotę rano, po kilku godzinach obławy.

Zatrzymany i poszukiwany wcześniej listem gończym Maksymilian F. został doprowadzony w sobotę ok. godziny 19:00 do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam śledczy go przesłuchali i postawili mu zarzuty. Według przekazanych przez Prokuraturę Krajową informacji dotyczą one usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas składania wyjaśnień miał utrzymywać, że nie pamięta całego zdarzenia.

