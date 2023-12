Kiedy zrobi się cieplej? W pogodzie widać odwilż, temperatura będzie "na plusie"

Choć do rozpoczęcia kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, to pogoda w ostatnim czasie sprawiła, że mogliśmy odczuć zimowy klimat. Koniec listopada i początek grudnia był naprawdę zimny z obfitymi opadami śniegu w wielu częściach kraju. Synoptycy zapowiadają jednak, że od weekendu ma się to zmienić.

Nadchodzi odwilż. Temperatura może wynieść nawet sześć stopni

Znad Zachodu do Polski dotrą układy niskiego ciśnienia i fronty atmosferyczne, a wraz z nimi opady deszczu czy śniegu z deszczem. Miejscami może padać sam śnieg. Synoptycy ostrzegają też przed niebezpiecznym zjawiskiem marznącego deszczu, który może wystąpić w niektórych częściach kraju i powodować gołoledź. Zapowiadany jest również wzrost temperatury. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwilż zacznie się już w sobotę (9.12). Najcieplej będzie w Zielonej Górze, gdzie termometry mogą wskazywać nawet 4 st.

Natomiast niedziela (10 grudnia) będzie już znacznie cieplejsza w całym kraju. Temperatura w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze może wynieść 6 st. Nadal najzimniej będzie we wschodniej części Polski - od 0 st. w Suwałkach do 2 st. w Rzeszowie. W nocy mróz będzie występował jedynie na krańcach wschodnich, południowo-wschodnich i wschodnich. Oznacza to także roztopy, choć tam, gdzie śniegu zalega najwięcej, jego ubytek będzie najmniej widoczny.

Druga połowa grudnia znacznie cieplejsza. Boże Narodzenie bez śniegu?

Długoterminowe prognozy IMGW wskazują na to, że wzrost temperatury utrzyma się do końca miesiąca. Oznacza to, że szanse na białe święta są niewielkie. W okolicy Bożego Narodzenia odwilż będzie nadal trwać, a średnie temperatury będą wynosić ok. 1-3 st. Niewielki mróz będzie pojawiał się jedynie nocami. Natomiast napływ powietrza atlantyckiego spowoduje obfite opady deszczu. Warto jednak zaznaczyć, że idące tak daleko w przód prognozy są opatrzone sporym ryzykiem błędu, dlatego sytuacje może jeszcze ulec zmianie.