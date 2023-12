Ciało na przystanku autobusowym w Lesznie. Policja przejrzała zapisy kamer

Według doniesień portalu leszno.naszemiasto.pl w środowy poranek (6 grudnia) na przystanku autobusowym przy ulicy Święciechowskiej w Lesznie (województwo wielkopolskie) znaleziono ciało mężczyzny. Zauważył je przechodzień, który niezwłocznie powiadomił służby.

Leszno. Śmierć na przystanku autobusowym. Policja przejrzała zapisy kamer

Jak przekazał lokalny portal elka.pl, na miejscu jako pierwsi pojawili się funkcjonariusze policji, którzy podjęli próby reanimacji mężczyzny. Następnie przyjechała karetka pogotowia, ale pomimo wysiłków ratowników, nie udało się przywrócić funkcji życiowych u 58-latka. Mundurowi zawiadomili o sprawie prokuratora. Stwierdzono, że 58-latek nie był wyziębiony.

Policja ustaliła szczegóły i zrelacjonowała przebieg zdarzenia. - To mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Przejrzeliśmy zapisy kamer pobliskich budynków i widać na nim, że mężczyzna chwilę przed osunięciem się na ziemię, siedział na przystanku. Nie doszło więc do zamarznięcia - zapewniła Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w rozmowie z portalem leszno.naszemiasto.pl. Ciało 58-latka zostało zabezpieczone do badań celem wyjaśnienia przyczyny śmierci. Wstępnie podejrzewa się, że zgon nastąpił w wyniku nagłego zatrzymania krążenia.

Policja apeluje. "To najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności"

Policja zaapelowała, aby reagować na widok osób, którym może grozić hipotermia. "Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie. Pomóc może każdy. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby przebywające na terenach ogrodów działkowych, siedzące na ławkach, czy przebywające w innych miejscach a wyglądające na zziębnięte i zadzwonić na numer alarmowy 112" - apelowała policja.