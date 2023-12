Skazano ją za zabójstwo trzyletniej córki. "Kochałam ją". Czy sąd złagodzi wyrok?

W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu odbyła się w środę (6 grudnia) rozprawa w sprawie Magdaleny C. Jak informowaliśmy, w marcu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nieprawomocny wyrok skazujący kobietę na dożywocie. Zastrzegł również, że kobieta będzie mogła ubiegać się o warunkowe skrócenie kary dopiero po spędzeniu 50 lat w więzieniu. Magdalena C. była oskarżona o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojej trzyletniej córki, do którego doszło w 2021 roku.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony przez obrońcę Magdaleny C. Jarosława Brzozowskiego. Podczas jawnej rozprawy apelacyjnej adwokat podważał opinie biegłych psychiatrów oraz przekonywał, że kobieta w chwili popełnienia zbrodni była niepoczytalna. Wnioskował ponadto o powtórzenie procesu po powołaniu nowych biegłych psychiatrów i zasięgnięciu opinii neurologa, złagodzenie wyroku i usunięcie zapisu o szczególnych okrucieństwie oraz skrócenie czasu, który musi upłynąć do przedterminowego zwolnienia.

Podczas rozprawy apelacyjnej wyjaśnienia złożyła również sama Magdalena C., która przekazała, że jej partner groził jej śmiercią oraz że planowała popełnić samobójstwo. - Na trzy tygodnie przed zdarzeniem Michał P. groził mi, że pozbawi mnie życia. Obawiałam się tych gróźb i za to Michał P. został prawomocnie skazany. Obawiając się jego, zaczęłam szukać w internecie informacji na temat popełnienia samobójstwa, czy to przez powieszenie, czy otrucie - mówiła Magdalena C. cytowana przez dziennik "Głos Wielkopolski". - Wnoszę o wymierzenie sprawiedliwej kary za to, co się stało. Bardzo tego żałuję. Nigdy bym specjalnie jej nie zabiła. Kochałam ją i kocham nad życie - mówiła kobieta w trakcie rozprawy.

Na przemoc domową powoływał się również obrońca kobiety. - Prawidłowa ocena dowodów prowadzi do wniosku, że planowała tzw. rozszerzone samobójstwo - przekazał adwokat Brzozowski cytowany przez "Wyborczą". Opisywał również zastrzeżenie dotyczące zwolnienia warunkowego jako niehumanitarne oraz wskazywał, że czyni ono karę bezwzględnym dożywociem. - Co w przypadku zabójstw na zlecenie, zabójstw kilku osób, zabójstw połączonych ze zgwałceniem? W takich sprawach nie ma takich obostrzeń jak w tej - mówił obrońca podczas rozprawy. Prawomocny wyrok w sprawie Magdaleny C. zostanie ogłoszony 18 grudnia.

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zginęła trzyletnia córeczka

PAP przypomina, że do zbrodni doszło 4 maja 2021 r. w mieszkaniu kobiety w Poznaniu. 26-letnia wówczas Magdalena C. najpierw miała dusić swoją trzyletnią córkę, a następnie co najmniej trzykrotnie ranić ją nożem w okolice serca. Dziewczynka zmarła podczas operacji w szpitalu imienia Karola Jonschera w Poznaniu.

Prokuratura Krajowa postawiła kobiecie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Decyzję tę uzasadniała drastycznymi szczegółami związanymi z przebiegiem zbrodni. Śledczy wskazywali również, ze kobieta starannie zaplanowała zabójstwo, rozciągnęła je w czasie i wykorzystała ufność dziecka. Podczas postępowania przygotowawczego kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa. Również wtedy zeznawała, że po zamordowaniu swojej córki próbowała popełnić samobójstwo, ale zabrakło jej odwagi.