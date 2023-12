Nowe informacje na temat Maksymiliana F. PAP: Sąsiedzi wiedzieli, że ma broń i grozi policjantom

Polska Agencja Prasowa przedstawiła swoje ustalenia dotyczące Maksymiliana F. Poszukiwany listem gończym mężczyzna postrzelił w piątek dwóch policjantów. Niestety obaj funkcjonariusze zmarli w szpitalu. W środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński przekazał, że sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzn były obrażenia doznane w wyniku postrzału.

REKLAMA

Zobacz wideo Poirytowany Hołownia: Panie pośle, ile można?! Sprzeciw, wobec pana sprzeciwu!

PAP: Sąsiedzi Maksymiliana F. wiedzieli, że ma broń i grozi policjantom

Jak podaje PAP, sąsiedzi Maksymiliana F. wiedzieli, że w opublikowanych wcześniej nagraniach w mediach społecznościowych groził on policjantom. - Syn pokazywał mi te nagrania. Mówił "zobacz, temu coś odwaliło czy co - chce pozabijać wszystkich" - przyznał w rozmowie z agencją jeden z mieszkańców wrocławskiego osiedla Muchobór Wielki. O nagraniach publikowanych przez mężczyznę na Instagramie media informowały już wcześniej. Na jednym z nich F. mówił: "Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Ja pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem osobą maltretowaną przez policję. Próbowali wbić mnie w jakiś program, a ja nie jestem przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu, wielu lat".

Okoliczni mieszkańcy widzieli też o kolekcji broni Maksymiliana F. - Mój syn opowiadał, że on miał niejednego gnata. Takiego, jak kiedyś mieli kowboje. A do tego kuszę i kolekcje noży - mówił kolejny rozmówca dziennikarzy. Policja nie potwierdziła tych informacji. Jednocześnie sąsiedzi w rozmowie z PAP tłumaczyli, że mężczyzna uchodził za spokojnego. Jeden z nich stwierdził, że "nic nie wskazywało na to, że może coś zrobić".

Tragedia we Wrocławiu. Nie żyją postrzeleni policjanci

Ranni policjanci zostali odnalezieni w nieoznakowanym radiowozie w piątek 1 grudnia po godzinie 22.30. Na miejsce została wezwana karetka, która przewiozła funkcjonariuszy w stanie ciężkim do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że Maksymilian F. postrzelił policjantów z broni czarnoprochowej podczas transportu na komisariat. Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany listem gończym w związku z koniecznością odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za oszustwo. Po ponad 10-godzinnej obławie Maksymilian F. został zatrzymany w sobotę po godzinie 9. Na początku mężczyźnie postawione zostały zarzuty usiłowania zabójstwa. Niestety pomimo starań lekarzy funkcjonariuszy nie udało się uratować. Prokuratura zapowiedziała, że zarzuty stawiane Maksymilianowi F. zostaną zmienione. Mężczyzna ma odpowiedzieć za zabójstwo. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.