Eksplozja na uczelni w Szczecinie. Nie żyje poparzona studentka. "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci"

Akademia Sztuki w Szczecinie poinformowała w środę 6 grudnia o śmierci swojej studentki Marii. Dziewczyna została poparzona w wyniku eksplozji, do której doszło w czerwcu bieżącego roku. 20-latka doznała poparzeń obejmujących niemal 90 procent powierzchni ciała.

Eksplozja na uczelni w Szczecinie. Nie żyje studentka. "Nie sposób pogodzić się z tym tragicznym faktem"

"Z głębokim smutkiem informujemy, że dziś rano odeszła nasza studentka Maria Majcher. Nie sposób pogodzić się z tym tragicznym faktem. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Marysi składamy najszczersze wyrazy współczucia. Społeczność Akademii Sztuki w Szczecinie" - napisała Akademia Sztuki w Szczecinie w mediach społecznościowych.

Prokurator Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, poinformował, że odbyła się sekcja zwłok studentki - podaje TVN24. Od jej wyniku zależy dalszy kierunek śledztwa. Do tej pory nie postawiono nikomu zarzutów.

Szczecin. Studenci ćwiczyli technikę wklęsłodruku. "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci"

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, do wybuchu doszło w niedzielę 25 czerwca około godziny 16:00 w pracowni graficznej Akademii Sztuki przy ul. Kolumba w Szczecinie. Ranne zostały dwie wykładowczynie oraz 20-letnia Maria. Dziekan Wydziału Grafiki Ireneusz Kuriata twierdził wówczas, że w pracowni studenci ćwiczyli technikę wklęsłodruku, która polega wytrawianiu kwasem metalu. Wtedy mogło dojść do eksplozji butli z denaturatem.

- Kadra jest doświadczona, ranne zostały dwie panie doktor, które zrobiły doktoraty z tej techniki. To są fachowcy z blisko 20-letnim doświadczeniem, w zasadzie robią to na co dzień - podkreślił przedstawiciel uczelni, cytowany przez radio TOK FM. Uczelnia wyjaśniła, że pracownie były udostępniane poza godzinami zajęć. - Pracownie udostępniamy studentom, kiedy możemy. Tym bardziej teraz, kiedy jest okres sesji zaliczeniowej przed dyplomami - wyjaśnił Ireneusz Kuriata.

Po zdarzeniu głos zabrała również rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosława Jarmołowicz. "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem. W tej chwili nasze myśli kierujemy do rannej studentki i wykładowczyń, które są pod opieką lekarzy. Żywimy nadzieję, że wszystkie wrócą do zdrowia" - napisała w mediach społecznościowych.