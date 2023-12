Polska spóźniła się z dostawą nowych szczepionek przeciw COVID-19? Ekspert: Musztarda po obiedzie

W środę 6 grudnia ruszyły szczepienia przeciwko najnowszej mutacji koronawirusa - XBB 1.5, nazywanej potocznie kraken. O to, dlaczego warto się szczepić i jak działają szczepionki, zapytaliśmy specjalistę od chorób zakaźnych prof. Ernesta Kuchara, kierownika kliniki pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Ernest Kuchar: Celem szczepienia jest złagodzenie przebiegu choroby

Jak tłumaczy prof. Kuchar, wszelkiego rodzaju szczepienia działają za pośrednictwem nabytej odporności, którą wytwarza organizm. - Jak układ odpornościowy jest wyniszczony i wątły, to i odporność poszczepienna jest słaba. Nie będzie ona silniejsza od tego, co wytworzył nasz układ odpornościowy - mówi ekspert. - Szczepionki nie działają np. jak antybiotyk, który bezpośrednio hamuje bakterie - dodaje specjalista. Jak wskazuje, stanowią one jedynie "rodzaj treningu" dla naszego układu odpornościowego, a nie budują odporności same w sobie. - Zatem realnym celem szczepień jest złagodzenie przebiegu choroby. To jest znacznie łatwiejsze do uzyskania - tłumaczy lekarz i podkreśla: - Szczepienia sprawdzają się bezdyskusyjnie w łagodzeniu przebiegu choroby, w ograniczeniu liczby hospitalizacji i zgonów. Cel, aby w pełni chroniły przed zachorowaniem, jest bardzo ambitny i trudny - zaznacza.

Polska wprowadza szczepionki za późno? "Musztarda po obiedzie"

Eksperta zapytaliśmy także o to, jakie znaczenie ma przyjmowanie nowych szczepionek na nowe odmiany koronawirusa. Jak tłumaczy prof. Kuchar, do mutacji wirusów doprowadzają "losowe i trudne do przewidzenia zmiany". - Dopóki te mutacje nie zmieniają istotnych właściwości antygenowych i chorobotwórczych wirusów, to nie mają istotnego znaczenia. Natomiast jak dochodzi do zmiany właściwości antygenowych, to nabyta odporność, którą organizm w sposób naturalny czy sztuczny wytworzył na poprzednią wersję wirusa, przestaje być aktualna. To trochę tak, jak w przypadku oprogramowania w komputerze - trzeba je uaktualnić - tłumaczy specjalista.

Prof. Kuchar wyjaśnia, że wytwarzanie szczepionek na kolejne mutacje wirusów to "ciągły wyścig z czasem". Co gorsza, jak ocenia ekspert, wirus SARS-CoV-2 mutuje wyjątkowo szybko, a więc praca nad nowymi wersjami szczepionek jest tym pilniejsza. Ponadto istotny jest czas ich przyjmowania - wytworzenie odporności poszczepiennej nie następuje przecież od razu.

- Pierwsze nowe szczepionki przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa XBB 1.5 zostały dopuszczone w Unii Europejskiej we wrześniu. My mamy je w grudniu - zwraca uwagę lekarz. A więc, jak ocenia, to przysłowiowa musztarda po obiedzie. - Obecnie mamy szczyt zachorowań, a odporność poszczepienna wytwarza się po około dwóch tygodniach - zaznacza i wyjaśnia, że jest za późno, aby skutecznie ograniczyć obecną falę zachorowań wywołaną przez nowy wariant koronawirusa.