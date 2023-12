Dowództwo Generalne wstrzymało loty M-346. "Sytuacja kryzysowa"

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, do zdarzenia doszło we wtorek 5 grudnia przed południem nad terenem powiatu łukowskiego (województwo lubelskie). W komunikacie wyjaśniono, że podczas wykonywania lotu szkolnego w samolocie M-346 "Bielik" z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie doszło do niekontrolowanego oddzielenia się owiewki od statku powietrznego.

Dowództwo Generalne RSZ: Piloci są przygotowani na różne sytuacje

"Pomimo wyjątkowej sytuacji pilot bezpiecznie wylądował na lotnisku 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Zdolność pilota do szybkiego podejmowania decyzji, umiejętności pilotażowe oraz opanowanie i koncentracja w sytuacji kryzysowej okazały się kluczowe. Asysty w sytuacji kryzysowej udzielił pilot lecący w formacji, który koordynował służby ruchu lotniczego, prowadząc korespondencję radiową oraz wizualnie zweryfikował uszkodzenie samolotu i prawidłową konfigurację do lądowania" - czytamy.

Dowództwo Generalne RSZ podkreśla, że "wojskowi piloci są przygotowani, aby radzić sobie z różnymi sytuacjami, a ich umiejętności są poddawane regularnym treningom w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w locie, aby utrzymać wysoki poziom wyszkolenia, także w warunkach ekstremalnych". "Dobre wyszkolenie pilota pozwoliło na utrzymanie pełnej kontroli nad samolotem w trudnych warunkach" - podkreśla dowództwo.

Sytuacja kryzysowa podczas przelotu M-346. Loty zostają wstrzymane

Zgodnie z procedurami przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. "Do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zdarzenia loty na samolotach M-346 zostały wstrzymane" - przekazano w komunikacie.

Jak czytamy na stronie Wojska Polskiego, "M-346 Master (w polskim wojsku nosi nazwę BIELIK) jest dwumiejscowym, dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do zaawansowanego szkolenia lotniczego". Pierwsze maszyny pojawiły się w Polsce w 2016 roku.