44-letni Maksymilian F. śmiertelnie postrzelił dwóch policjantów, którzy w piątek (1 grudnia) wieczorem przewozili go radiowozem na wrocławski komisariat. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, ponieważ unikał stawienia się do odbycia kary sześciu miesięcy więzienia, mimo przesłanego przez sąd wezwania. Z doniesień medialnych wynika, że sprawa ta ciągnęła się za mężczyzną od 2015 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław. zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Nowe szczegóły w sprawie zatrzymania Maksymiliana F. Mężczyzna był poszukiwany w związku z oszustwem z 2015 roku

Aby potwierdzić szczegóły sprawy, w związku z którą Maksymilian F. był ścigany listem gończym, dziennikarze portalu Onet skontaktowali się z Sądem Rejonowym w Białymstoku. Dowiedzieli się, że toczące się w 2022 roku postępowanie dotyczyło oskarżenia o oszustwo dokonane przez mężczyznę podczas sprzedaży na portalu aukcyjnym.

Jak wynika z informacji podanych redakcji portalu przez biuro prasowe białostockiego sądu, Maksymilian F. "dokonał sprzedaży lampy, a następnie po omówieniu warunków transakcji i wpłaceniu przez pokrzywdzonego pieniędzy na wskazany rachunek bankowy, nie wywiązał się z warunków umowy kupna-sprzedaży, wysyłając ekspres do kawy". Straty poniesione przez osobę kupującą zostały ocenione na wysokość 500 zł.

Informacje przekazane przez białostocki sąd wskazują również, że mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany. "Opinia sądowo-psychiatryczna była sporządzana na etapie postępowania przygotowawczego. Nie był zastosowany wobec niego (Maksymiliana F. - red.) środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - przekazał Sąd Rejonowy w Białymstoku dziennikarzom "Rzeczpospolitej".

30 marca 2022 r. białostocki sąd orzekł, że Maksymilian F. jest winny popełnienia oszustwa oraz wymierzył mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Jak wynika z informacji udzielonych przez biuro prasowe sądu, mężczyzna nie stawił się jednak na wezwanie do odbycia kary. Z tej przyczyny 31 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał list gończy za Maksymilianem F.

Onet przekazuje ponadto, że akt oskarżenia za oszustwo przy sprzedaży lampy skierowała Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. 10 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu przekazał jednak sprawę do białostockiego sądu. Decyzja została podjęta, ponieważ większość świadków mieszkać miała właśnie w pobliżu Białegostoku.

Śmierć dwóch policjantów we Wrocławiu. Nieoficjalnie: Podczas przeszukania Maksymilian F. nie miał przy sobie broni

Maksymilian F. usłyszał wstępnie zarzuty usiłowania zabójstwa. Prokuratura poinformowała jednak, że w związku ze śmiercią postrzelonych funkcjonariuszy zarzuty zostaną zmienione. Zamiast tego mężczyzna odpowie za zabójstwo. Grozi mu kara dożywocia.

Szczegóły dotyczące piątkowej interwencji w sprawie Maksymiliana F. wciąż budzą liczne wątpliwości. Wrocławska policja potwierdziła w rozmowie z mediami, że powołała zespół mający wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Sprawę badać ma ponadto Prokuratura Krajowa we Wrocławiu.

Wciąż niewyjaśniona pozostaje między innymi kwestia tego, w jaki sposób zatrzymanemu mężczyźnie udało się przemycić broń do radiowozu. Ostatnie nieoficjalne doniesienia "Rzeczpospolitej" wskazują, że Maksymilian F. miał zostać dwukrotnie przeszukany przez dwie policyjne ekipy - pierwszy raz podczas zatrzymania w jego domu oraz drugi raz na komisariacie. Materiały z monitoringu, do których dotarli dziennikarze, mają potwierdzać, że podczas drugiego przeszukania mężczyzna nie miał przy sobie broni palnej. Wstępna hipoteza policji zakłada, że Maksymilian F. ukrył ją w radiowozie jeszcze przed dotarciem na komisariat.