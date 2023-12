Według ustaleń reportera RMF24 śledczy sprawdzają teraz, skąd wziął się trzeci granatnik w biurze gen. Jarosława Szymczyka. Niepokojące jest również to, w jaki sposób o incydencie został poinformowany szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Nowe informacje ws. wybuchu granatnika w gabinecie gen. Jarosława Szymczaka

Do tej pory informowano, że w gabinecie gen. Szymczaka znajdowały się dwa granatniki, które komendant przywiózł z Ukrainy. W trakcie prowadzonego śledztwa zostanie ujawnione, skąd pochodził trzeci granatnik.

Z informacji przekazanych przez RMF24 wynika również, że granatnik nie został wystrzelony w podłogę, a w sufit, po czym wpadł do pokoju jednego z naczelników, który znajdował się powyżej pokoju gen. Szymczyka. Okazuje się zatem, że dziurę w podłodze gabinetu gen. Szymczyka zrobił silnik napędu granatnika. Śledczy będą wyjaśniać, czy większe zagrożenie mógł spowodować wystrzał granatnika do góry.

W pobliżu granatnika, który wystrzelił, znaleziono także trzy butelki alkoholu. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, butelki były zamknięte i były prezentem od Ukraińców. Według oficjalnych oświadczeń komendant po tym, jak trafił do szpitala, był trzeźwy.

Pacjenci szpitala MSWiA narażeni po wybuchu granatnika?

Śledczy wyjaśniają też sposób, w jaki o incydencie został poinformowany szpital MSWiA, do którego przewieziono gen. Szymczyka. Medycy mieli otrzymać informacje, że na posterunku doszło do wybuchu nieznanej przesyłki.

Podjęto wówczas decyzję o uruchomieniu specjalnych procedur i wezwano do placówki strażackich chemików. Zamknięto też cały oddział z powodu zagrożenia skażeniem. Z tego powodu karetki były kierowane do innych pobliskich szpitali. W trakcie śledztwa będzie sprawdzane, czy mogło wtedy dojść do narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia pacjentów.