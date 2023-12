"Czarny lód" to śmiertelne niebezpieczeństwo. Zagrożonych osiem województw. IMGW ostrzega

W środę (6 grudnia) na większości obszarów kraju termometry wskazywać będą poniżej zera. W zachodniej połowie Polski możliwe opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub marznącej mżawki. Opady w połączeniu z ujemną temperaturą powodować będą gołoledź, czyli cienką warstwę lodu, którą trudno dostrzec. Jest ona nazywana "czarnym lodem". W związku z trudnymi warunkami, szczególnie na drogach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Będzie niebezpiecznie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki wydane zostały dla ośmiu województw. Alerty obowiązują do czwartku (7 grudnia) do godziny 6 rano w województwach:

małopolskim (w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, brzeskim, bocheńskim, myślenickim, suskim, wadowickim, krakowskim, Kraków, proszowickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim);

śląskim;

opolskim;

dolnośląskim;

lubuskim;

zachodniopomorskim (w powiatach: myśliborskim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, gryfińskim, Szczecin, polickim, goleniowskim, kamieńskim, Świnoujście);

łódzkim (w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim);

wielkopolskim (w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, pleszewskim, krotoszyńskim, rawickim, gostyńskim, jarocińskim, śremskim, średzkim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, poznańskim, Poznań, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim).

Także w środę (6 grudnia) od godziny 22:00 do kolejnego dnia do godziny 9:00 obowiązywać będą ostrzeżenia przed intensywną mgłą ograniczającą widoczność w zasięgu od 50 do 200 metrów. Alerty wydano dla południowych i centralnych powiatów województwa zachodniopomorskiego, zachodnich powiatów województwa wielkopolskiego, północnych powiatów województwa dolnośląskiego oraz dla całego województwa lubuskiego.

W czwartek ponowne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu

W czwartek (7 grudnia) kolejny dzień kiedy zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Miejscami możliwe niewielkie, przelotne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna według IMGW od - 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do około 1 stopnia Celsjusza na zachodzie, południu oraz w centrum. Nie zabraknie także opadów śniegu. Te najobfitsze okażą się na południu zwłaszcza na terenie Podbeskidzia i w Małopolsce.