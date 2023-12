Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w piątek wieczorem. 44-letni Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy przewozili go na komisariat. Mężczyzna miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. Został zatrzymany w sobotę rano. W poniedziałek obaj funkcjonariusze - 47-letni asp. szt. Ireneusz Michalak i 45-letni asp. szt. Daniel Łuczyński - zmarli. Początkowo Maksymilianowi F. postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, jednak teraz będzie odpowiadał już za zabicie policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Wciąż sporo wątpliwości wzbudza przebieg piątkowej interwencji. Onet.pl podaje, że Maksymilian F. początkowo został zatrzymany przez innych funkcjonariuszy. W komisariacie przy ul. Połbina miało brakować miejsca, więc do przewiezienia 44-latka na ul. Ślężną wyznaczono dwóch policjantów, którzy zostali potem postrzeleni. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Maksymilian F. miał zaatakować funkcjonariuszy z broni czarnoprochowej.

Śmierć policjantów we Wrocławiu. "Rz": Maksymilian F. był przeszukany

Z najnowszych nieoficjalnych ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że Maksymilian F. miał zostać przeszukany przez funkcjonariuszy dwukrotnie, najpierw tuż po zatrzymaniu, a potem na komisariacie. Niewykluczone, że pierwszy przeszukanie było pobieżne i mężczyzna zdołał ukryć broń w radiowozie, np. pod siedzeniem. Później użył jej, gdy był transportowany na drugi komisariat.

"Podczas zatrzymania F. był spokojny. Miał być "wnikliwie" przeszukany. Wsiadł do nieoznakowanego radiowozu – hyundaia. Tego samego, w którym cztery godziny później zastrzelił dwóch innych policjantów. Na komisariacie Fabryczna ok. godz. 20 mężczyzna został przeszukany po raz drugi i było to sprawdzenie "do majtek". To pewne, bo utrwalił to monitoring – F. nie miał wtedy broni. Policjanci w trakcie czynności m.in. pobrali odciski palców" - czytamy na Rp.pl. Następnie policjanci wyruszyli z nim do izby zatrzymań na Krzykach. "Rzeczpospolita" podaje, że jeden z policjantów usiadł z Maksymilianem F. z tyłu radiowozu (wcześniejsze doniesienia wskazywały, że obaj funkcjonariusze siedzieli na przednich siedzeniach). Wątek ewentualnych zaniedbań przy przeszukaniu Maksymiliana F. przez policjantów z pierwszej ekipy będzie badany przez prokuraturę.