Radomscy policjanci 4 czerwca zatrzymali mężczyznę, który podczas imprezy towarzyskiej wyrzucił przez okno szczeniaka z drugiego piętra. Zwierzę miało uszkodzony kręgosłup i stłuczenie płuc, dzięki zaangażowaniu Fundacji dla Szczeniąt Judyta udało się uratować jego życie. Teraz zapadł wyrok w sprawie sprawcy zdarzenia.

Wyrzucił szczeniaka z drugiego piętra. Został skazany

O tym, że zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który wyrzucił przez okno szczeniaka Pioruna, poinformowano na facebookowym profilu Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Jak czytamy w opublikowanym wpisie, Sąd Rejonowy w Radomiu skazał Leszka P. na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności (jest to wyrok dzielony - za krzywdę szczeniaka oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań). Ponadto mężczyzna dostał 10 lat zakazy posiadania zwierząt oraz musi zapłacić 2 tysiące złotych nawiązki na rzecz schroniska w Radomiu. Wyrok jest nieprawomocny.

"Mamy mieszane uczucia, bo ubiegaliśmy się o wyższy wymiar kary. Z drugiej strony wyroki w zawieszeniu zapadają za zamordowanie zwierzęcia. Piorunek żyje, a jego kat będzie siedział w więzieniu. Zastanowimy się nad odwołaniem" - czytamy na profilu fundacji.

Wyrzucił psa przez okno, miał 1,5 promila alkoholu

Jak informowała policja, 68-letni mężczyzna wyrzucił szczeniaka przez okno z drugiego piętra na jednym z osiedli w Radomiu 4 czerwca około godziny 8. Policję na miejsce wezwali mieszkańcy osiedla, którzy zauważyli ranne zwierzę. Funkcjonariusze po przyjeździe zatrzymali 68-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwo. Miał on 1,5 promila alkoholu w organizmie, trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a przesłuchany został następnego dnia. Mężczyzna twierdził, że to nie on wyrzucił psa przez okno, lecz zwierzę skakało po kanapie, która stoi przy oknie, poślizgnęło się i wypadło.

Pies przeżył, miał jednak złamany kręgosłup. Nie zakwalifikował się do operacji, bo ta mogłaby pogorszyć jego stan. Piorun nie ma czucia głębokiego. Zakończył rehabilitację, będzie w stanie zrobić samodzielnie kilka kroków, na co dzień będzie korzystał jednak z wózka. Fundację Judyta, która uratowała szczeniaka, można wesprzeć pod tym linkiem Fundacja Judyta>>>.