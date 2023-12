Szczepionki na COVID nie dojechały, a chętnych przybywa. "Dzwonią do nas bez przerwy"

W środę (6 grudnia) ruszyły zapisy na szczepionkę Nuvaxovid zaktualizowaną dla podwariantu XBB.1.5 (kraken) i niemal od razu pojawiły się problemy. W poniedziałek (5 grudnia) Ministerstwo Zdrowia opublikowało na oficjalnej stronie nieprawidłową listę placówek, w których rzekomo można się zaszczepić. Część z punktów nie istnieje, inne mają zmienione dane kontaktowe, a większości z prawidłowo podanych adresów szczepionki nie są po prostu dostępne. Problem ten istnieje w całej Polsce.

"Szczepionki nie dojechały", a chętnych przybywa. Problemy w całej Polsce

- Szczepionka nie jest jeszcze dostępna. Nie do końca sfinalizowane są formalności z NFZ-em, w związku z czym jeszcze nie mogliśmy jej zamówić. Dzisiaj zainteresowanie jest bardzo duże. Co chwilę odbieram telefon z pytaniami o dostępność szczepionki - tłumaczył jeden z pracowników apteki w Krakowie na ulicy Bałtyckiej w rozmowie z naszym portalem.

Do redakcji zgłosiła się także jedna z czytelniczek z Torunia. "Pomimo głośnej medialnej akcji o szczepieniach przeciw nowemu wariantowi COVID i umówieniu się na dzisiejszy termin w przychodni dziś nie ma takiej możliwości, bo szczepionki nie dojechały do punktu szczepień na ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu" - poinformowała w wiadomości przesłanej do redakcji. Wyjaśniła również, że nie jest w stanie przepisać się na inny dzień, "bo już nie działa system z terminami na tę szczepionkę". Redakcja Gazeta.pl kilkukrotnie próbowała skontaktować się z toruńskim punktem szczepień. Nikt jednak nie odebrał telefonu.

Ogromne zainteresowanie szczepionkami. "Wczoraj zapisało się 150 osób", "nadal czekamy"

Na Nuvaxovid czekają także w aptece na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. - Mamy otwarte grafiki, natomiast czekamy na szczepionki. Prawdopodobnie dzisiaj od godziny 12 będzie można się już zaszczepić - poinformowała pani Małgorzata, pracownica warszawskiego punktu szczepień. - Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże - tłumaczyła. - Wczoraj jak otworzyliśmy grafik, zapisało się około 150 osób. Z czego my nie jesteśmy w stanie jako apteka zaszczepić tyle osób. Poza tym nie byliśmy przygotowani na tak duże zainteresowanie i nie mieliśmy zamówionych aż tak wielu szczepionek - dodała.

- Zamówiliśmy na pierwszy dzień 60 dawek. Na razie jednak nadal czekamy. Wszystko jest zgodnie z harmonogramem. Wczoraj dowiedziałam się jednak, że szczepionki docierają do aptek później niż do przychodni, co oznacza, że szczepionki dostępne będą dopiero około 12 - podkreśliła pani Małgorzata. Zgodnie z tą informacją szczepionki powinny być już dostępne w POZ, jednak w punkcie szczepień na ulicy Dobrzyńskiej we Wrocławiu nie wiadomo, kiedy mogą się pojawić. - Nie mamy szczepionek i ja także nie mam więcej informacji. To przełożona się tym zajmuje - stwierdziła jedna z pracownic punktu. - Zainteresowanie szczepionkami jest. Dzwonią do nas bez przerwy pacjenci - podkreśliła. Na pytanie, kiedy szczepionki mogą być dostępne, stwierdziła: - W przyszłym tygodniu dopiero będziemy wiedzieli.

Według informacji przekazanych przez panią Małgorzatę z apteki w Warszawie problemów z dostępnością szczepionki "na razie nie ma". - Już na czwartek mamy zamówioną większą ilość dawek po tym jak zobaczyliśmy jak duże jest zainteresowanie. Wszystko jest monitorowane na bieżąco - podkreśliła. O dostępności szczepionek zapewniała także rzeczniczka resortu zdrowia, która deklarowała, że do Polski dotarło już około 210 tysięcy sztuk, a kolejnych 200 tysięcy ma dotrzeć w przyszłym tygodniu. Mimo to nie udało się, aby te szczepionki na czas dotarły do punktów szczepień w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia wyłącza ogólnopolską, bezpłatną infolinię

Dotychczas dostępna była bezpłatna infolinia, dzięki której można było zapisać się na szczepienie. Działała ona pod numerem 989 od 7:00 do 20:00. Wykorzystywana była przede wszystkim przez seniorów, którzy nie mają dostępu do internetowych form zapisu na szczepienia. Infolinia prowadzona była przez spółki Skarbu Państwa (PZU). Według informacji przekazanych przez Dziennik Gazetę Prawną przestała się ona opłacać, przez co umowa na jej prowadzenie kończy się 15 grudnia. Oznacza to, że już od 16 grudnia 2023 infolinia przestanie działać.