Policjant w Radomiu przez przypadek oddał strzał. Sprawę bada prokuratura

- W budynku za moimi plecami, kilka godzin temu, około południa, jeden z funkcjonariuszy, jak mówią świadkowie, człowiek, który szykował się do egzaminu z broni, strzelił ze swojego pistoletu P99 przez okno. Szyba wypadła, poleciała w kierunku ruchliwego skrzyżowania i galerii handlowej. Z tego, co wiemy, pocisk nie został odnaleziony. Wiemy również, że ten funkcjonariusz ponoć w swoim pokoju służbowym trenował bezstrzałowo. Jak mógł trenować bezstrzałowo, skoro miał amunicję? - mówił na opublikowanym we wtorek wieczorem nagraniu poseł KO Konrad Frysztak, wiceszef sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, były wiceprezydent Radomia.

Informację podaną przez parlamentarzystę potwierdza radomska policja. - Wczoraj w budynku Komisariatu Policji II w Radomiu doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej przez doświadczonego funkcjonariusza z wieloletnim stażem. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał, powstała przestrzelina w oknie - mówiła w środę rano portalowi Gazeta.pl Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Radom. "Niekontrolowany wystrzał" na komisariacie

- Na miejscu były wykonywane czynności z udziałem prokuratora. Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura. Wobec policjanta zostało wszczęto postępowanie dyscyplinarne - przekazała policjantka.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska poinformowała w rozmowie z Tvnwarszawa.pl, że do wystrzału doszło w trakcie przeładowywania broni przez funkcjonariusza. Policjant "przygotowywał się do treningu ze strzelania". Policjant był trzeźwy. Wiadomo, że w pokoju, w którym doszło do wystrzału, znajdowała się też druga osoba - funkcjonariuszka.