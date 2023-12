Policja bezprawnie przetrzymywała aktywistów. Jest drugie dno. W sprawę zamieszane było też ABW

Tekst "Rozkaz: uwięzić aktywistów. "Wyborcza" ujawnia: ABW zamieszana w policyjne porwanie" można przeczytać na Wyborcza.pl >>>

Do policyjnej interwencji doszło pod koniec października 2020 r. Pięcioro działaczy związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza jechało do Warszawy, by wziąć udział w manifestacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Zostali zatrzymani przez drogówkę w Pruszkowie, przewiezieni na komendę i wypuszczeni po kilku godzinach, już po zakończeniu manifestacji. W aucie związkowców znaleziono jedynie dwie flagi i transparent. Sąd uznał potem, że działaczy zatrzymano bezpodstawnie i nielegalnie, wypłacono im też po 2 tys. zł zadośćuczynienia.

Sprawą zatrzymania zajęła się też Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która, jak podaje "GW", ostatecznie w listopadzie tego roku umorzyła śledztwo, nie dopatrując się przestępstwa ze strony policjantów. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że w sprawie swój udział miała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW przyznała potem, że jej centrum antyterrorystyczne otrzymało w październiku 2020 r. informacje o planowanym przyjeździe osób związanych z "bojówkami anarchistycznymi". Agencja przekazała te informacje policji oraz szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu.

"Gazeta Wyborcza" o zatrzymaniu aktywistów. "Nikomu nie zagrażaliśmy"

"ABW podała policji markę i numer rejestracyjny samochodu oraz nazwiska związkowców. Nie wiadomo, w jaki sposób zdobyła te informacje, bo związkowcy nigdzie ich nie publikowali. Może to sugerować, że legalnie działający związek był inwigilowany przez ABW. Inicjatywę Pracowniczą zakładali co prawda ludzie związani ze środowiskiem anarchistów z poznańskiego squatu Rozbrat, trudno jednak zrozumieć, na jakiej podstawie ABW uznała działaczy legalnego związku zawodowego za bojówki anarchistyczne" - czytamy w "GW". Agencja miała też ostrzegać, że może dojść do konfrontacji fizycznych związkowców ze skrajną prawicą i że mogą oni "planować podburzanie innych demonstrantów do działań radykalnych, niezgodnych z prawem".

"Mając na uwadze informacje przekazane policji przez ABW i dokonaną przez policję analizę zagrożeń, należy stwierdzić, że możliwym było uznanie, że pokrzywdzeni stanowili realne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników protestów, a także policjantów je zabezpieczających" - oceniła prokuratura w decyzji o umorzeniu śledztwa. - Nikomu nie zagrażaliśmy, nie planowaliśmy nikogo do niczego podburzać. To bzdury, próba zrobienia przestępców z działaczy legalnego związku zawodowego, który otwarcie stanął po stronie kobiet, co władzy mogło się nie podobać - komentowała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marta Rozmysłowicz z Inicjatywy Pracowniczej.

