Danuta Holecka spięła się z posłem KO. "W jakim świetle pan mnie stawia?"

spięW programie "Minęła 20" na antenie Telewizji Polskiej Danuta Holecka dyskutowała ze swoimi gośćmi o mediach publicznych oraz możliwych zmianach, które zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Lewicy. Polityk Koalicji Obywatelskiej nie szczędził słów krytyki wobec dziennikarzy TVP, na co prowadząca ostro zareagowała.

Spięcie między politykiem KO a Danutą Holecką na antenie TVP

5 grudnia gośćmi programu "Minęła 20" byli Dariusz Stefaniuk z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Trzecia Droga), Jan Kanthak z Suwerennej Polski oraz Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Pod koniec spotkania poseł Dariusz Stefaniuk zapytał posła Piotra Borysa, czy Danuta Holecka jest funkcjonariuszem partyjnym, czy obiektywnym dziennikarzem. - Proszę sobie nie żałować, ja wytrzymam - zapowiedziała Danuta Holecka, przed wypowiedzią posła KO. Fragment programu pojawił się w mediach społecznościowych.

Piotr Borys rozpoczął swoją wypowiedź od wyliczenia najbardziej znanych dziennikarzy TVP. - Pan Graczak, funkcjonariusz partyjny, przebrany za dziennikarza, pan Rachoń, członek PiS-u przebrany za dziennikarza, pan Kłeczek przebrany za dziennikarza, wszystko za 7 mld złotych, które mogły w całości oddłużyć polskie szpitale - stwierdził Borys. - Proszę nie obrażać kolegów, w jakim świetle pan mnie stawia? W jaki sposób mam obronić kolegów? - pytała Danuta Holecka.

Wówczas polityk przyznał, że "redaktor Holecka pracowała jeszcze lata całe, za poprzednich rządów". - Ja czasami nie mogłem uwierzyć, co redaktor Holecka czyta na paskach, prowadząc wiadomości, dlatego że paskowym był funkcjonariusz PiS-u - stwierdził Borys.

- Czyli też jestem funkcjonariuszem. A nie ja pisałam? A skąd pan wie? A może ja? Bo już czytam, że ja wszystko pisałam, I niech tak będzie, biorę tę odpowiedzialność na siebie - stwierdziła Holecka.

Piotr Borys podkreślił, że "Polacy zasługują na obiektywne media". - Nie może być tak, że telewizja publiczna szczuła wyłącznie lidera opozycji Donalda Tuska, że podpalała wspólnotę polską, że siała nienawiść. My nie pozwalamy na to, by takie standardy nadal były w polskiej telewizji publicznej - stwierdził Borys. - Dobrze, wszyscy są funkcjonariuszami politycznymi, wolne media są na Wiertniczej (siedziba TVN - red.) - odpowiedziała mu wówczas Holecka.

Danuta Holecka odchodzi z "Wiadomości" TVP

Przypominamy, Danuta Holecka miała na własną prośbę zakończyć współpracę z Telewizją Polską - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. Po raz ostatni ma poprowadzić "Wiadomości" we wtorek 12 grudnia. "Umowa między TVP a firmą Holeckiej, a to na jej podstawie prowadziła 'Wiadomości', jest właśnie teraz rozwiązywana" - przekazał nasz dziennikarz Jacek Gądek.