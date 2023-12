Archiwum X po 23 latach schwytało sprawcę zbrodni na Podlasiu. Jest akt oskarżenia

Sprawa dotyczy zbrodni z 16 lipca 2000 roku, gdy w miejscowości Suraż (powiat białostocki, województwo podlaskie) doszło do zabójstwa Barbary L. Śledczy ustalili, że sprawca był bardzo brutalny. Ofiara była bita pięściami po głowie, twarzy, szyi i ramionach. Obrażenia wskazywały również na to, że sprawca przyciskał kolanem klatkę piersiową kobiety do podłogi. Kobieta zmarła na skutek uduszenia. Następnie morderca podpalił dom ofiary, by zatrzeć ślady.

Sprawę udało się rozwikłać dzięki śledztwu policyjnego Archiwum X. We wtorek prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi L., zarzucając mu dokonanie w 2000 r. zabójstwa. Krzysztof L. został sprowadzony do Polski w ramach ekstradycji z USA.

- Prokurator zarzucił oskarżonemu Krzysztofowi L. dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz użyciem przemocy wobec pokrzywdzonej kwalifikowane z art. 148 § 1 kk - informuje Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej, którego cytuje portal i.pl.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ w czasie jego popełnienia Krzysztof L. był nieletni.

Archiwum X sprowadziło z USA Krzysztofa L. podejrzanego o zabójstwo sprzed 23 lat

Postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. W 2019 roku do sprawy wrócił prokurator z małopolskiego pionu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej (w ramach którego działa "Archiwum X"). Jak podaje Prokuratura Krajowa, w kolejnym roku śledczy zdobył dowody, na podstawie których można było przedstawić zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Krzysztofowi L. W momencie popełnienia zbrodni miał on zaledwie 15 lat, a 52-letnia ofiara była jego ciotką.

Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na miesiąc. Krzysztof L. przebywał jednak w Stanach Zjednoczonych, dlatego konieczne było wysłanie wniosku o areszt i ekstradycję podejrzanego do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały podejrzanego 8 grudnia 2020 roku. W poniedziałek 26 czerwca 2023 roku polskie służby poinformowały, że mężczyzna został przekazany Polsce. Motyw działania sprawcy pozostaje nieznany.

