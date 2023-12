We wtorek (5 grudnia) odbył się pogrzeb 14-letniej Natalii. Nastolatka pod koniec listopada miała jechać autobusem z Andrychowa do Kęt, gdzie znajdowała się jej szkoła. Rano jednak zatelefonowała do swojego ojca z informacją, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Dziewczynka przebywała przez kilka godzin koło sklepu w Andrychowie. Nikt nie zwrócił uwagi na dziecko, które z uwagi na niską temperaturę dostało hipotermii. Ostatecznie dziewczynka trafiła do Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Mimo interwencji lekarzy 14-latka zmarła następnego dnia. Jako przyczynę zgonu wskazano śmierć mózgową spowodowaną masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lucyna Kicińska: Dzieciaki mówią - to nie jest tak, że ja się czuję niekochany, ja się czuję kompletnie niezrozumiany

Andrychów. Pogrzeb 14-letniej Natalii zgromadził setki osób

Pogrzeb 14-latki odbył się na cmentarzu komunalnym w Andrychowie. Dziewczynka spoczęła w grobie ze swoją matką, która zmarła, kiedy dziecko miało 7 lat. Na uroczystości tłumnie stawili się nie tylko bliscy nastolatki, ale także mieszkańcy Andrychowa, których poruszyła tragedia dziewczynki. W kondukcie żałobnym za białą trumną szło kilkaset osób. - Natalia zgromadziła nas na progu czasu Adwentu, by poruszyć nasze serca i sumienia, skłonić do przemyśleń - mówił podczas pogrzebu kapłan cytowany przez "Gazetę Krakowską".

W uroczystości wzięli udział także uczniowie z Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, gdzie uczyła się Natalia. Młodzież zdobyła się na symboliczny gest i by upamiętnić zmarłą koleżankę, przyszła na cmentarz z białymi różami. Część z kwiatów przewiązana była wstążkami z napisem "ostatnie pożegnanie". Inne miały na sobie jedynie cienką, czarną tasiemkę. Wszystkie spoczęły na grobie zmarłej w tragicznych okolicznościach Natalii.

Postępowanie dyscyplinarne wobec andrychowskich policjantów

Po śmierci 14-latki w andrychowskiej policji przeprowadzono kontrolę, która ma na celu sprawdzenie, czy podczas pracy policjantów po zgłoszeniu ojca nastolatki o zaginięciu, nie doszło do uchybień. W jej trakcie analizowano monitoring, odtwarzano rozmowy telefoniczne, wytworzone przez policjantów materiały i sprawdzano, czy prawidłowe były wydawane i realizowane polecenia oraz proces podejmowania decyzji. Kontrola wykonana przez małopolską policję wykazała, że "istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych". W związku z tym KWP w Krakowie zadecydował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec czterech policjantów z Andrychowa. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Śmierć 14-latki z Andrychowa. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów