Wypadek w kopalni na Śląsku. Dwóch górników zostało rannych. Powołano komisję

Według doniesień RMF24 we wtorek 5 grudnia w kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu (woj. śląskie) wydarzył się wypadek. Rannych zostało dwóch górników.

Śląsk. Wypadek w kopalni spowodował obrażenia u dwóch górników

Do zdarzenia doszło około godziny 16:00 na głębokości 650 metrów pod ziemią w KWK Piast-Ziemowit, ruch Piast. Dyżurny Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że na dwóch górników spadły skały stropowe. Według doniesień portalu bieruń.naszemiasto.pl mężczyzn uderzyła bryła węgla. Doprowadziło to do powstania u nich obrażeń, które wymagały transportu karetką pogotowia do szpitala w Oświęcimiu.

- Jeden z poszkodowanych górników ma obrażenia pleców i nogi, a drugi z górników ma obrażenia nogi - poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, cytowany przez portal bieruń.naszemiasto.pl. Życiu górników nie zagraża niebezpieczeństwo. - Kopalnia powoła komisję, która będzie badała przyczyny tego wypadku - przekazał Tomasz Głogowski.

Tragedia w kopalni Sobieski. W listopadzie zginęło tam czterech górników

Pod koniec listopada doszło do tragicznego wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie. - Sześcioosobowa brygada oddziału wentylacyjnego została wyznaczona do płukania rurociągu posadzkowego w pochylni 8, pokład 209, poziom 500, z czego głębokość może mierzyć do 600 metrów pod ziemią. W wyniku napełniania rurociągu wodą nastąpiło niekontrolowane jego rozerwanie - przekazał w TVN24 dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Strzoda. - Początkowo informowano o trzech ofiarach śmiertelnych, w tej chwili wiemy już, że w zdarzeniu zginęły cztery osoby. Jedna osoba odniosła obrażenia, ale była przytomna, jedna nie doznała obrażeń - dodał.