- Kiedy byłem przewodniczącym VIII wydziału Sądu Okręgowego, powiedziałem kolegom, że są pewne dni w roku jak Wigilia czy Wielki Piątek, gdy z humanitarnych powodów nie należy prowadzić rozprawy, a tym bardziej wydawać wyroków. Zareagowałem tak zdecydowanie, bo zdarzyło się, że pewien asesor skazał na kilka lat bezwzględnego więzienia bardzo młodego mężczyznę właśnie w wigilię. Ten chłopiec nie miał rodziny tylko babcię, a ona tylko jego. Przyjechała do sądu przekonana, że na wigilijną wieczerzę wrócą do jej mieszkania. Wszystko już przygotowała. Jej płacz, gdy wnuczka wyprowadzano w kajdankach długo niósł się w sądowym korytarzu. Nie mogłem dopuścić, aby kiedykolwiek powtórzyła się taka sytuacja - mówi sędzia Marek Celej, dziś już w stanie spoczynku.

Adwokaci nie muszą specjalnie ukrywać satysfakcji z wygranej ich klientów w sądzie, oskarżeni mogą westchnąć z ulgą, gdy usłyszą to najpiękniejsze dla nich słowa: "sąd uniewinnia". Co innego sędziowie. Sędzia Celej mówi wprost: - Sędzia musi panować nad emocjami na sali rozpraw. Wyrok uniewinniający jest powodem do radości dla jednej strony. Ale jest też ta druga - siedzący koło prokuratora oskarżyciel prywatny i on oczekuje skazania, według niego tylko wówczas zatriumfowałaby sprawiedliwość.

"Boże, wybacz mi"

- Dziś jest 22 grudnia, wkrótce Boże Narodzenie - zauważył sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga po ogłoszeniu wyroku. - Dlatego apeluję do skłóconej z powodu zbrodni rodziny o pogodzenie się. Przy wigilijnym stole jest czas na przebaczenie, potrzebne wam wszystkim. Sąd wyraża przekonanie, że kiedyś dojdzie do takiej wieczerzy, na której będziecie wszyscy razem.

Poszedł na dworzec PKS zobaczyć, która godzina. Wałęsał się tak już od południa po ulicach podwarszawskiego miasteczka i nawet nie zauważył, że zrobiło się ciemno. Nie miał w kieszeni ani złotówki, był głodny. Coraz dotkliwiej odczuwał zimno. Marcowy wiatr raz po raz chlastał go w twarz strugami mokrej ciapy. Nieuprzątnięte z chodników błoto dawno już przemoczyło adidasy. Dochodziła ósma. Za godzinę przyjedzie autobusem z Warszawy mama, która pracuje w stołecznym markecie. Skulił się na ławce, przymknął oczy. Ale za chwilę poderwała go niepokojąca myśl - a jeśli ojciec jest już w domu? A tam Kazik sam. 19-letni Janek B. zerwał się z ławki, pobiegł w stronę osiedlowych bloków. Jego brat bliźniak - chudszy, drobniejszy, bał się ojca jeszcze bardziej.

Kazik rzeczywiście był w domu sam, gdy usłyszał znajome ciężkie kroki ojca na klatce schodowej. Bełkotliwe "k***a" wykrzykiwane z powodu trudności z trafieniem kluczem do zamka zdradzało, że ojciec znów jest pijany. Chłopak skulił się, jakby już na jego plecy spadła pięść Józefa B. Jeszcze miał nadzieję, że ojciec za moment padnie na łóżko w dużym pokoju. Wtedy w spokoju doczekałby się powrotu do domu matki i brata. Ale cud się nie zdarzył.

Dwa dni później Kazik zeznał przed prokuratorem: - Ojciec ledwo przekroczył próg, zaczął rozrabiać. Zgasiłem światło udając, że śpię, ale mimo to wtargnął do pokoju. Strasznie mnie wyzywał, wrzeszczał, że mam mu oddać komputer, bo wszystko, co jest w tym mieszkaniu, należy do niego. Ja się nie odzywałem, zaniosłem cały sprzęt do przedpokoju. Wtedy zażądał, bym oddał zegarek, który kilka lat temu dostałem od babci na urodziny. No to zdjąłem go z ręki.

Józef B. uderzył Kazika. Wtedy zdarzyło się coś, co do tej pory było nie do pomyślenia - po kilku ciosach syn oddał ojcu. Pierwszy raz w życiu. Kiedy Józefowi B. poleciała krew z nosa, wybełkotał: - Teraz masz prze****ne, już nie żyjesz.

Chłopiec trząsł się ze strachu, do przyjścia matki brakowało co najmniej godzinę. W pewnej chwili, gdy Józef B. usiłował złapać nogę stołka, aby uderzyć nim syna, ten uciekł do sąsiadki. W pustym mieszkaniu pijany B. szalał. Rozbił biurko, tapczan, roztrzaskał komputer. Uspokoił się dopiero, gdy opadł z sił po stłuczeniu wszystkiego, co było w zasięgu jego rąk.

Anna B. weszła do zdewastowanego mieszkania na kilka minut przed Jankiem. Kiedy chłopak stanął w drzwiach, awanturnik właśnie zamierzał się "pufą" (gumową kulą na sznurze, którą zawsze nosił przy sobie) na żonę. Tego nastolatkowi było już za wiele - uderzył tyrana w twarz. Podobnie jak Kazik, pierwszy raz w życiu podniósł rękę na ojca. - K***a, teraz masz prze****ne! Pójdziesz do kryminału, a tam mam kumpli i zrobią z ciebie cwela! - wykrzykiwał B. Kobieta zadzwoniła po policję. Pijany mężczyzna, gdy go wyprowadzali, pokazał Jankowi gest podrzynania gardła.

- Całą noc z soboty na niedzielę nie spałem, czekałem na niego - wyjaśniał w prokuraturze zatrzymany Jan B. Opowiedział, co czuł, o czym myślał, po wyprowadzeniu ojca przez policjantów. Dokąd tylko sięgał pamięcią, budził się i usypiał w strachu. Bał się razów pijanego ojca, który od czterech lat nie pracował. Z pensji matki ledwo starczało na jedzenie. - Ja nigdy nie miałem ani ambicji, ani marzeń - powiedział chłopiec prokuratorowi. - Lekcje odrabiałem w poczekalni na dworcu PKS.

Najbardziej bał się o matkę i brata. Czuł się za nich odpowiedzialny. I zawsze ich osłaniał, gdy tyran puszczał w ruch swą gumową kulę. Sam przywykł do razów. Po raz pierwszy został skopany przez ojca, gdy miał pięć lat, bo bronił matkę po uderzeniu jej krzesłem. Zakrwawiona upadła na podłogę, a on płacząc rzucił się z piąstkami na tatusia - oprawcę. Anna B. z pokorą godziła się na los bitej żony i jedyne, na co nie chciała pozwolić, to, aby rodzinny dramat wyszedł poza ściany ich M3. Nie udało się utrzymać tej tajemnicy przed najbliższymi sąsiadami - wyrzucona przez męża z mieszkania, wielokrotnie spała z synami na klatce schodowej.

Józef B. sycił się strachem w oczach swych dzieci. Byli jeszcze mali, gdy z byle powodu brał do ręki siekierę zapowiadając, że "poodcina łby". Mówił do nich: - Jesteście chwastami, które trzeba wyrwać. Nigdy nie zawołał ich po imieniu. Zawsze używał ordynarnych, rynsztokowych słów.

W czasie bezsennej nocy marcowego przedwiośnia Janek doszedł do wniosku, że nikt poza nim nie jest w stanie uporać się z problemem ojca tyrana. Matka wprawdzie odważyła się zawiadomić policję, ale po wyprowadzeniu pijaka przez funkcjonariuszy, dostała spazmów. Była przekonana, że gdy mąż wróci z izby wytrzeźwień, z wściekłości pobije ich tak, że nie podniosą się z podłogi. Nad ranem Janek doszedł do wniosku, że jest tylko jeden ratunek dla jego najbliższych - on musi się poświęcić. Zmarnuje sobie życie, ale usunie ojca raz na zawsze. Cicho, aby nie budzić śpiących, poszedł do kuchni, wyciągnął z szuflady długi nóż. Schował go w swoim pokoju pod poduszką. A potem usiadł naprzeciw coraz bardziej jaśniejącego okna i czekał, aż zazgrzyta w zamku wejściowych drzwi ojcowy klucz. Ciało ciążyło mu, jakby było z ołowiu. Tak siedział do godziny dziewiątej; ojca nadal nie było, w mieszkaniu panowała kojąca nerwy cisza. Anna B przestała wreszcie płakać, pozwoliła sobie nawet na odprężającą kąpiel. Wtedy trzasnęły wejściowe drzwi - z hałasem i wyzwiskami wrócił mąż. Jego wściekłość się spotęgowała, gdy zobaczył, że drzwi do pokoju syna są zabarykadowane. Stłukł szybę i to ostatecznie spowodowało, że Janek wyskoczył ze swej kryjówki. Z nożem w ręku.

Zaczęli się szarpać, Kazik odciągał brata za kaptur bluzy. Józef B. usiłował wyrwać nóż i skierować jego ostrze w stronę syna. Powtarzał przy tym jak mantrę: "Już nie żyjesz". Ale po chwili to on osunął się na podłogę, krwawiąc. Na krzyk Kazika wybiegła z łazienki matka chłopców. W tym momencie Janek uderzeniem w szyję przeciął ojcu tętnicę. Śmierć przyszła bardzo szybko. - Boże, wybacz mi - westchnął zabójca.

- Żałuję, popełniłem śmiertelny grzech. Ale zrobiłbym to jeszcze raz - zeznał kilka godzin później w czasie przesłuchania. W aktach śledztwa pod tym wyjaśnieniem widnieje uwaga policjanta: "Podejrzany jest w stanie szoku, przesłuchanie utrudnione". Z aresztu śledczego wyciągnęła Janka Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom, która wpłaciła za oskarżonego 4 tys. zł kaucji. Do chwili zapadnięcia wyroku szczegółową obserwacją nastolatka zajął się doświadczony kurator sądowy. Później w opinii dla sądu napisze, że "podopieczny jest bardzo silnie związany z matką, a wobec brata niezmiernie opiekuńczy. Zrównoważony, krytyczny wobec swego postępowania, nie przejawia cech zdemoralizowania". W opinii psychologów zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem była u oskarżonego zniesiona. "Jan B. rozumował jak zaszczute zwierzę. Uznał, że atak jest najlepszą obroną. Obecnie próbuje wypierać swoje emocje, ale widoczna jest u niego reakcja emocjonalna" - napisano w opinii. Ale była też druga opinia. W niej biegli uznali, że oskarżony zamordował z premedytacją, bowiem sposobił się do tego całą noc.

Przyszedł dzień procesu.

- Brat pił, ale na wesoło - przyznała siostra pokrzywdzonego - To, co zeznaje na sali jego żona, jest oszczerstwem. Kochał swoje dzieci, jeżeli był dla nich czasem surowy, to z ojcowskiej troski. Chciał, aby chłopcy wyrośli na porządnych ludzi. Nie chcę mieć z tą rodziną nic wspólnego - oświadczyła.

- To wódka pozbawiła zięcia uczuć do własnych dzieci - twierdziła babcia Janka. - Bliźniaków traktował jako przeszkodę w wyciągnięciu od żony pieniędzy na flaszkę. Każdy zakup dla chłopców traktował, jakby go ograbiono, choć latami nie pracował. Proszę o litość dla mojego nieszczęśliwego wnuka. Nie zmarnujcie mu życia. To dziecko los już pokarał.

Wiele dobrego powiedziała o Janku jego wychowawczyni ze szkoły: - Mimo braku w domu warunków do nauki, życia w ciągłym strachu, potrafił zdobywać dobre stopnie. Nauczycielka przeprosiła oskarżonego w imieniu całego grona pedagogów. Teraz wszyscy w szkole wyrzucają sobie, że nikt z nich nie zainteresował się, dlaczego skądinąd koleżeński uczeń, chętnie pomagający innym, jest taki samotny. Rozprawie przysłuchiwał się przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prokurator zażądał dla Janka trzech lat więzienia. Adwokat wystąpił o uniewinnienie. Oskarżony w ostatnim słowie przede wszystkim przeprosił rodzinę ojca. - Wiem, że teraz mnie nienawidzicie, bo go kochaliście. Żal mi was, bo wielkie jest wasze cierpienie po utracie kogoś bliskiego. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczycie.

A do sądu: - Żałuję, zrobiłem źle. Teraz wiem, że trzeba było szukać innego sposobu na tyranię ojca. Proszę o najniższą karę, chcę choć w części naprawić to, co zrobiłem.

Sąd skazał Jana B. na dwa lata i zawiesił wykonanie kary na lat pięć. Wygłoszone uzasadnienie wyroku wywołało łzy u wielu przysłuchujących się. Sąd uznał, że wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności byłoby ukaraniem nie tylko oskarżonego, ale całej jego rodziny, przez ostatnie kilkanaście lat maltretowanej przez pokrzywdzonego. - Syn zabił ojca - podkreślił sędzia. - Sam ten fakt jest karą, która będzie trwała w sumieniu skazanego. Prokurator złożył apelację, pozostała bez rozpoznania.

Krok od celi

Latem 2017 roku X. podejrzany o oszustwo został zatrzymany. Nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Prokurator poinformował go, że jest świadek, który złożył obciążające go zeznania. Ostatecznie wypuścił podejrzanego na wolność, bez wnioskowania o areszt, bez stosowania żadnych środków. Mężczyzna pojechał na wakacje. Przeżył szczęśliwe i tragiczne chwile, bo urodziło mu się dziecko, które wymagało szczególnej opieki, a żona ze względów zdrowotnych nie mogła się zajmować niemowlakiem. Cała opieka spoczywała na ojcu dziecka i wspierającej go siostrze.

Dwa dni przed wigilią pan X. został ponownie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury wyższego szczebla (przesłuchujący go wcześniej prokurator awansował), gdzie usłyszał, że jeśli chce spędzić Święta Bożego Narodzenia z rodziną, niech się przez noc zastanowi: Przyzna się, wróci do domu. W przeciwnym razie idzie za kratki.

Podejrzanego zatrzymano na tzw. dołku. Adwokat Agnieszka Dębowska-Szymańska stawiła się pod prokuraturą nazajutrz już przed 8 rano (czynność przesłuchania ustalona została na godzinę 9, ale wcześniej miała jeszcze mieć możliwość porozmawiania z klientem). Kiedy tam weszła, było już po przesłuchaniu – X. przyznał się do dwóch czynów, których nigdy nie popełnił. Prokurator zapewnił go, że proces wprawdzie się odbędzie, ale najszybciej za pół roku, a on w nagrodę pozwoli mu odpowiadać z wolnej stopy.

Tymczasem, mimo przyznania się podejrzanego, wniosek o areszt został skierowany jeszcze tego samego dnia do sądu. Ze względu na czas przedświąteczny, istniały bardzo poważne obawy, że sąd na wszelki wypadek zgodzi się na zastosowanie aresztu bez dogłębnego zapoznania się z aktami, jak to niestety często się zdarza.

Stało się inaczej. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia nie uwzględniła wniosku prokuratora i nie zastosowała aresztu. Pan X. mógł usiąść do wigilii z rodziną.

Podstawą dla takiego orzeczenia były metody stosowane przez prokuratora, w tym ponowne zatrzymanie i przesłuchiwanie bez adwokata, wcześniejsze zachowanie podejrzanego po zatrzymaniu, a także jego sytuacja rodzinna. Co więcej, dowody, z którymi sąd zapoznał się szczegółowo - a które legły u podstaw zarzutów - budziły poważne, merytoryczne wątpliwości.

Proces nie jest jeszcze zakończony, ale klient mecenas Agnieszki Dębowskiej-Szymańskiej również zbliżającą się wigilię spędzi w gronie najbliższych mu osób. I choć jego radość niewątpliwie będzie zmącona myślą, że czeka go walka o oczyszczenie z zarzutów, obecność najbliższych da mu potrzebną siłę.

Zmowa kobiet

- Moją 10-letnią córkę molestował Sebastian S., znany radiolog - zeznaje w warszawskiej prokuraturze Anna O. Kobieta, z zawodu dziennikarka informuje, że dowiedziała się o tym od swej Zosi, gdy tknięta podejrzeniami, zapytała dziecko, jak zachowuje się pomieszkujący z nimi "wujek". "Początkowo dziewczynka wstydziła się mówić o szczegółach, ale potem otworzyła się" - czytamy w protokole przesłuchania. Dalej następuje bardzo drastyczny opis zachowania Sebastiana S., kiedy rano do łóżka, w którym spał z Anną, wskakiwały przytulić się do niego jej dzieci - Zosia i starszy o rok Gaweł. Matka w tym czasie przygotowywała śniadanie.

Niepokojące sygnały o zachowaniu partnera wybrzmiały jak alarm, po rozmowie pani O. z Elizą, dorosłą córką Sebastiana S., studentką medycyny. Pewnego razu panna S. zagadnęła ją: - Masz piękną, dorastającą córkę, nie zostawiaj jej samej z ojcem.

Pociągnięta za język powiedziała więcej: - Gdy miałam sześć lat i mieszkaliśmy za granicą - zwierzyła się swej nowej przyjaciółce Annie - ojciec zaczął się do mnie dobierać.

I używając medycznych terminów, chłodno opisała miejsca penetracji pożądliwych rąk doktora. Po latach, świadoma tego, co się działo w psychice molestowanej dziewczynki, zgłosiła sprawę do prokuratury kraju, w którym mieszkali. Kiedy opowiadała o tym Annie O., sprawa była w toku. Redaktorka też się otworzyła - otóż coś się psuje w jej kilkuletnim związku z ojcem Elizy. Okłamywał ją, zapewniając o separacji z aktualną żoną. Liczyła na małżeństwo, ale tego lata wycofał się ze wszystkiego.

Prokurator zarządził przesłuchanie Zosi w obecności psychologa. Opinia wypadła dla oskarżycielki korzystnie. Biegła nie zauważyła u dziecka skłonności do konfabulacji. Lekarz stanął przed prokuratorem. Usłyszał: "W celu zaspokojenia własnego popędu płciowego podejmował wielokrotnie czynności seksualne wobec małoletniej Zofii S. dotykając jej piersi, krocza i całując ją w te miejsca, to jest czyn z art. 200 par. 1 kk". Doktor zareagował okrzykiem, że to kompletna bzdura. Z Anną O., która jako redaktorka naczelna pracowała w jego medycznym wydawnictwie, łączyły tylko zależności służbowe. Od kilku miesięcy nie miał z nią kontaktu. Oskarżenie o molestowanie nieletniej to - jego zdaniem - miała być zemsta za to, że straciła intratne stanowisko.

Zaczęły się przesłuchania świadków. Sekretarka w wydawnictwie dr S. słyszała odgrażanie się Anny O. w reakcji na otrzymane wymówienie, że S. jeszcze ją popamięta. Bliscy współpracownicy oskarżonego lekarza wielokrotnie słyszeli w biurze kłótnie ojca z córką, gdy przychodziła do niego z żądaniem coraz większych sum pieniędzy. Studentka mieszkała z chłopakiem, który przyzwyczajony do wygodnego życia nie kwapił się do pracy. Utrzymywała go.

Tymczasem sąd za granicą unieważnił oskarżenie lekarza przez córkę, a także odrzucił jej roszczenie odszkodowawcze. Radiolog mógł wreszcie wrócić do ojczystego kraju, gdzie czekał go drugi proces, za sprawą oskarżeń Anny O. Proces przedłużał się, gdyż czekano na opinie biegłych psychologów. Kiedy kolejna rozprawa odbyła się po sześcioletniej przerwie, Anna O. nie tylko podtrzymała oskarżenie, ale wyraźnie udramatyczniła swoje zeznania.

"Wystarczyło, że na chwilę wyszłam z pokoju zostawiając córkę z byłym partnerem, natychmiast wykorzystywał sytuację, rozbierał się do naga, aby molestować niewinne dziecko".

Na rozprawę stawiły się dzieci Anny O. Już dorosłe. Zeznaniom tych szczególnych świadków przysłuchiwało się aż troje biegłych. Wśród nich znany seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Zosia z determinacją wspierała oskarżenia swej matki. Jako dorosła dziewczyna nie miała zahamowań w opisywaniu szczegółów przebiegu molestowania jej, gdy była dzieckiem. Pogubiła się, straciła pewność siebie dopiero, gdy musiała odpowiadać na pytania stron.

Stronę siostry trzymał Gaweł zeznając, że w dzieciństwie był świadkiem molestowania. W zgodnej ocenie dwóch biegłych psychologów zeznania dorosłej już dziewczyny przed sądem zostały złożone z zimnym wyrachowaniem, bez ładunku emocjonalnego. Prawdopodobieństwo molestowania dziewczynki przez lekarza jest bliskie zera. Natomiast jej bratu ci sami specjaliści wystawili następującą opinię: "Nie opiera się na swoich spostrzeżeniach - ma tendencję do interpretacji sytuacji wedle relacji innych osób, przysłuchujących się zeznaniom". Opinia powołanych przez sąd biegłych sugerowała, że oskarżenie o rzekome molestowanie nieletniej było zemstą kobiety rozczarowanej, upokorzonej. Anna O. kłamała w sądzie mówiąc, że od dawna podejrzewała swego partnera o skłonności pedofilskie. Prawda była taka, że oskarżyła go o molestowanie zainspirowana przez córkę dr S. Obie kobiety połączyła chęć zemsty na dobrze sytuowanym mężczyźnie, który z różnych powodów przestał je finansowo wspierać.

Prokurator wnosił o dwa lata więzienia dla Sebastiana S. 23 grudnia 2009 roku sąd uniewinnił oskarżonego. Po jedenastu latach procedowania. Na ogłoszeniu wyroku córki lekarza nie było. Zawiadomiona przez sąd o terminie rozprawy odpowiedziała, że ma swoje problemy i ta sprawa już jej nie interesuje. Wyrok uprawomocnił się rok później.

Zniewolona

- Trzeba coś z nim zrobić - Bogdan G. mówiąc to, szedł do kuchni po nóż. Monika cofnęła się na próg małego pokoju. Kiedy siadała na tapczanie, usłyszała głuche stęknięcie. I zaraz potem rumor, jakby coś ciężkiego zwaliło się na podłogę. Wbiegła do dużego pokoju. Jej ojciec Zenon S. leżał nieruchomo na linoleum w powiększającej się kałuży krwi. Bogdan stał nad nim z nożem w ręku. - Idziemy - powiedział do dziewczyny i wyprowadził ją na dwór. Do bloku wrócili, kiedy się ściemniło.

- Przesuniemy go do małego pokoju - zdecydował Bogdan.

Posłusznie chwyciła za sztywne nogi. Rano spieszyli się do pracy - on do betoniarni, ona do jadłodajni, gdzie miała praktykę OHP. Na przystanku Bogdan ostrzegł ją: - Powiesz komuś, pójdziesz do mamra na całe życie, zrozumiano? Kiwnęła przytakująco głową.

Po trzech dniach w mieszkaniu zaczęło cuchnąć. Bogdan G. przyniósł z piwnicy młotek, w kuchni poszukał największego noża. Ciął ciało na kawałki. Dwadzieścia lat później powie śledczemu, że Monika mu w tym pomagała, używając tasaka. Pakowali te kawałki ciała Zenona S. do plastikowych toreb i wywozili komunikacją miejską na pobliskie bagna. Bogdan wyrzucał zawartość toreb do wody.

Zaginięcie Zenona S. zgłosiła jego żona Halina, kilka miesięcy później, po powrocie ze szpitala. Z nieobecności męża była nawet zadowolona - od lat ją maltretował, przepijał wszystkie pieniądze. Wreszcie mogła odetchnąć. Bezskuteczne policyjne poszukiwania zakończyły się umorzeniem pod koniec 1996 roku.

3 marca 2017 roku na komisariat policji na Pradze Południe zatelefonowała kobieta, przedstawiając się jako Monika S. Prosiła o pomoc, gdyż były konkubent Bogdan G. nie chce wyjść z jej mieszkania. Przywłaszczył sobie klucze, jest agresywny. Stukanie do zamkniętych drzwi nic nie daje. Pod blok podjechał patrol policyjny. 47-letni G. usłyszał, że ma opuścić lokal. Mężczyzna początkowo się opierał, a gdy mierzono mu zawartość alkoholu we krwi (1,58 promili) wykrzyczał do funkcjonariuszy, że jak będzie chciał, to wyjawi im taki sekret, aż usiądą z wrażenia. Zachęcili go, żeby wyjawił. - Ponad 20 lat temu - powiedział G. bardzo z siebie zadowolony - z tą, tutaj, moją narzeczoną załatwiliśmy nożem jej ojca Zenona. I co wy na to?

- A co się stało z ciałem? - padło pytanie.

- Poćwiartowaliśmy i na raz, dwa, trzy, wyrzuciliśmy kawałki do bagna.

Bogdan G. i Monika S. zostali aresztowani. W czasie oględzin mieszkania znaleziono ślady krwi rzekomo zaginionego Zenona S. Wykryto je na starym linoleum, niezmienianym od lat siedemdziesiątych oraz znalezionej w piwnicy plastikowej torbie. - Nie pamiętam dokładnie roku, to było chyba w 1995 - zeznał G., gdy wytrzeźwiał w celi. - Byłem po ciężkiej dniówce w betoniarni, mocno utyrany. Od dwóch lat mieszkałem u Moniki z jej rodzicami. Nie miałem klucza, zawsze otwierał mi Zenon, ojciec mojej dziewczyny, on nie pracował. Stukam, pukam, a ten bluzga mi przez zamknięte drzwi żebym wyp*****lał.

Do wieczora czekał na Monikę na przystanku autobusowym. - O pozbyciu się ojca rozmawialiśmy już wcześniej - zeznał G. - Kiedy powiedziałem, że dziś to zrobię, moja dziewczyna dwa razy mi przytaknęła. On na mój widok leciał do mnie z łapami. Byłem szybszy, przyp*****liłem mu prosto w serce. Kiedy upadł, Monika, która stała na progu, uciekła do naszej klitki. Chciałaś mieć spokój, to wreszcie masz - powiedziałem do mojej dziewczyny. Po latach nie znaleziono szczątków Zenona S.

Monikę S. poznał w 1992 roku, miała 15 lat. Podobała się mu się - szczupła, duże oczy, długie nogi, smutna twarz. Tylko przy nim czasem się uśmiechnęła. Przylgnęła do niego. Mogła wreszcie komuś się pożalić na ojca, bo matka wystraszona, bita, otumaniona lekami - nie reagowała. Początkowo Bogdan był dla nastolatki tarczą; stawał w jej obronie, gdy ojciec kazał ukraść w sklepie puszki piwa. Ale w miarę upływu lat coraz częściej na wersalce w ciasnym M3 wylegiwało się dwóch pijanych mężczyzn: 40- letni rencista Zenon S. i 23-letni Bogdan G., kochanek młodziutkiej Moniki. Tylko ona wychodziła rano do pracy.

W 1998 roku urodziła syna Sebastiana. Skończyło się psychiczne wsparcie - kochanek nieodpowiedzialnością dogonił jej ojca. Bogdan G. raz po wyrzucany z pracy z powodu alkoholizmu pozostawał na utrzymaniu Moniki. A ona z wystraszonej, chudej nastolatki wyrosła na atrakcyjną kobietę, przyciągający wzrok mężczyzn. Aż zakochała się w pewnym Arturze, który miał tę dodatkową zaletę, że dysponował własną kawalerką. Kiedy zazdrosny Bogdan uderzył ją w twarz, pokazała mu drzwi. G. nie chciał się wyprowadzić. Wezwała policję. - Mundurowi kazali mi się wynosić - zeznał Bogdan G. w czasie śledztwa - więc powiedziałem, co się stało z jej ojcem. Zrobiłem to, bo ona złamała mi serce. Podczas drugiego przesłuchania podejrzany nie miał wątpliwości, że słowa "trzeba się go pozbyć" wypowiedziała Monika.

- Wiem, za co zostałam zatrzymana - powiedziała Monika przyprowadzona z aresztu na pierwsze przesłuchanie. - Chcę wszystko wyjaśnić, od ponad 20 lat myśl o śmierci taty nie pozwala mi normalnie żyć. Pamiętam ten dzień. Mogłam coś zrobić, żeby to się nie stało, ale byłam jak sparaliżowana. Trzęsłam się, a Bogdan już po wszystkim kazał mi umyć podłogę z krwi. Bałam się go, posłusznie wykonywałam wszystkie polecenia. Miałam niespełna 17 lat. Od tamtej pory szantażował mnie, że jeśli nie będę z nim, powie policji, jak zmarł mój ojciec. Znęcał się nade mną i moją matką, którą z powodu jej choroby łatwo było nastraszyć.

Morderstwo przy Ostrobramskiej odkryte po ponad 20 latach. W pierwszym procesie Monika S. została uniewinniona PRZEMEK WIERZCHOWSKI

Monika S. zaprzeczyła słowom Bogdana, że namawiała go do zabójstwa ojca. Nie powstrzymała go, gdy poszedł do kuchni po nóż, bo jedyne, co potrafiła wtedy zrobić, to uciec do drugiego pokoju. Nie członkowała zwłok ojca tasakiem ani innym narzędziem. Niosła za Bogdanem torby ze zwłokami, bo tak kazał, a wtedy nie potrafiła mu się sprzeciwić. Prokurator oskarżył Bogdana G. o zabójstwo, natomiast Monikę S. o to, że "manifestując pełną aprobatę i solidaryzowanie się z zamiarem sprawcy, ułatwiła mu popełnienie przestępstwa".

Pierwsza wokanda i od razu gwałtowny zwrot w sprawie. Kiedy sędzia odczytuje wyjaśnienia G. złożone w śledztwie, oskarżony zgłasza korektę. "Powiedziałem, że Monika odcinała ręce i nogi, czegoś takiego nie było". Przesłuchano świadków. Halina S., matka Moniki, na pytanie, kiedy się zaniepokoiła, że mąż zniknął, wyznała: - Ze szpitala w Drewnicy wypisano mnie kilka miesięcy po zabójstwie Zenona. W mieszkaniu zastałam córkę z jej chłopakiem. Pomyślałam, że mąż siedzi u kochanki; miał taką Lodzię z bazaru na placu Szembeka, na Ostrobramskiej trzymała go tylko moja renta.

Ogłoszenie wyroku dla Barbary S. - sąd skazał ją wtedy na 25 lat więzienia, 2002 r. FOT. ROBERT KOWALEWSKI

Siostra i brat zamordowanego przyprowadzeni do sądu z więzienia, gdzie odsiadują długoletnie wyroki za morderstwo zeznali, że nie interesowało ich zaginięcie brata. 19-letni Sebastian G., syn Moniki i Bogdana, bronił dobrego imienia matki podczas przesłuchania. - Ona się zagubiła - tłumaczył. O Zenonie S. wiedział niewiele, bo "w domu nie rozmawiało się o nim". Wiedział tylko tyle, że pewnego dnia dziadek wyszedł z domu i już nie wrócił.

Monika S. wychodzi z aresztu. Odwiedzam ją. Proponuję, abyśmy porozmawiały o jej życiu. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Monika S. długo myśli. Zwilgotniały jej oczy, na chwilę wychodzi do łazienki. - Nie mam takich - odpowiada.

A po chwili: - Może było to przytulenie się do psa. Ale ta przyjaźń zawsze kończyła się tragicznie. Miałam wilczycę, tata postanowił dać ją komuś za butelkę alpagi. Kolejny mój pies był od początku skazany na tortury. On postanowił ją - to też była suka - wytresować. Żeby sikała wtedy, kiedy wyda jej rozkaz. Nie pozwolił mi wyprowadzać na spacer, miała się załatwiać w pokoju na wykładzinie. Jeśli się powstrzymywała, była kopana. Doprowadził do tego, że moczyła się, gdy tylko usłyszała jego kroki na korytarzu. I za to też była bita. - A najgorsze wspomnienie? - Kiedy obcinał moim myszkom ogony. Bawiło go to, że przeraźliwie piszczały. Dwa razy w wieku 15 lat próbowałam popełnić samobójstwo - wyznaje.

Pod koniec 2018 roku proces dobiegł końca. Prokurator zażądał 25 lat więzienia dla Bogdana G. i ośmiu lat dla Moniki S. Dwa dni przed wigilią adwokatka oskarżonej Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska powiedziała w końcowej mowie: - To nie jest tylko kolejna historia o dziewczynie, która miała w dzieciństwie pod przysłowiową górkę. To jest historia o anatomii i strukturze zła, w której spiralę została wchłonięta Monika S. Tragedia ludzka w tej sprawie dotyka tylu osób - Haliny S., Zenona S., jego dorosłego rodzeństwa, w końcu - oskarżonej Moniki S. Choćby nawet przyjąć, że było tak, jak zeznawał Bogdan G., że jego młodziutka partnerka kiwnęła przyzwalająco głową, kiedy powiedział jej, że zabije ojca, nie sposób zgodzić się z koncepcją w akcie oskarżenia o "milczącej obecności" Moniki S. w czasie morderstwa. Z żadnego dowodu nie wynikało, aby planowała zabójstwo.

Wbrew żądaniu prokuratora, sąd uniewinnił oskarżoną, a Bogdana G. skazał na osiem lat więzienia. Obecnie trwa proces o odszkodowanie dla Moniki S. za niesłuszny areszt.

Nie było motywu

Proszę powiedzieć jeszcze raz: kto to zaplanował? - zapytał prokurator oskarżonych w czasie wizji lokalnej. - Matka dziecka. Zawsze jej przeszkadzało. Zaraz po urodzeniu Michałka chciała zostawić go w szpitalu. W zeszłym roku latem o mało co nie wrzuciła dziecka do glinianki. Wtedy jej wyrwałem.

- Proszę opisać spacer z chłopcem nad Wisłą.

- Obiecałem mu, że zobaczy statek. Pytałem, czy jest głodny, chciałem mu kupić hamburgera. Ale powiedział, że w przedszkolu jadł pomidorową. Potem narzekał, że bolą go nóżki.

- W jaki sposób chłopiec znalazł się w wodzie? Proszę to zademonstrować używając czarnego worka.

- Ja wziąłem Michałka za ręce, Daniel za nogi, rozkołysaliśmy i na raz, dwa, trzy, rzuciliśmy jakieś dwa metry od brzegu.

- Czy od razu utonął?

- Nie, właśnie nie, leżał na wodzie i krzyczał: "Tata ratuj!". Ja uciekłem. Daniel też, tylko w drugą stronę, w kierunku Cytadeli.

20 stycznia 2001 roku pracownik robót rzecznych zobaczył na Wiśle w okolicach warszawskiego mostu Śląsko-Dąbrowskiego kołyszące się na wodzie zwłoki małego chłopca. Następnego dnia 20-letnia Barbara S. z rozpaczliwym krzykiem potwierdziła, że to jej syn Michałek. Odtworzono ostatnią dobę życia dziecka.

W piątek 19 stycznia jak zwykle poszła po syna do przedszkola o godz. 15. Towarzyszył jej narzeczony Robert K. Po wywołaniu chłopca przez domofon usłyszała, że zaraz po obiedzie, przed leżakowaniem, wyszedł z jej mężem - znanym wychowawczyni, bo często razem przychodził z Barbarą S. Zdenerwowała się. Jaki mąż, są rozwiedzeni, on dawno nie widział syna, a mieszka w okolicach Białej Podlaskiej.

- A ten mężczyzna, który z panią stoi? - spytała zdumiona dyrektorka, gdy przyszła do szatni. - To mój przyjaciel. Michaś mówił mu: tato.

Barbara S. pobiegła do domu, skąd wydzwaniała do warsztatu samochodowego, gdzie kiedyś pracował jej były mąż, Piotr S. Nikt nie podnosił słuchawki. Przerażona, roztrzęsiona, złożyła zawiadomienie o zaginięciu dziecka na policji. Śledczy sprawdzają, czy biologiczny ojciec nie ma pojęcia o tragicznej śmierci jego syna. Postanawiają przyjrzeć się bliżej Robertowi K. 23 lata, bezrobotny, w żadnej pracy nie udało mu się zagrzać miejsca. Co robił 19 stycznia? Wyjaśnia: Z Danielem S. kolegą z podwórka, pojechał na peryferie Warszawy do Janek szukać pracy. Nic z tego nie wyszło. W południe Barbara zadzwoniła z pytaniem, czy pójdzie po dziecko. Czemu nie, ale okazało się, że Michasia już odebrał, jak poinformowała go wychowawczyni, "pan z wąsami". Od swojej dziewczyny wie, że jej były mąż Piotrek miał pokaźne wąsy.

Jeszcze tego samego dnia przesłuchiwany Robert K. przedstawia inną wersję wydarzeń: Nie był w Jankach. Kiedy w południe spotkał się z Danielem ten miał pomysł, aby odebrali chłopca z przedszkola i poszli z nim na miasto. Pojechali na Dworzec Zachodni i tam się rozstali. S. zamierzał jeszcze trochę pospacerować z Michasiem, po czym odstawić go do matki, z którą - jak się chwalił - "kiedyś trochę sypiał". Przesłuchiwany Daniel S. twierdził, że na Dworcu Zachodnim dziecko zostało z Robertem. Kilka dni później oświadczył śledczemu, że chce wyznać szczerą prawdę. Otóż, w trójkę pojechali nad Wisłę. Szli wzdłuż rzeki. - W pewnej chwili - zeznawał Daniel S. - Robert wziął Michasia na ręce, kilka razy się zakręcił i wrzucił go do wody. Dziecko krzyczało: "Tato, co robisz?!" Potem słychać było tylko pisk, jakby szczeniaka. Główka wynurzała się kilka razy. Zacząłem uciekać. K. wołał za mną: "Nic nie widziałeś!".

Tego samego dnia kolejną wersję wydarzeń nad Wisłą podał też Robert K. Zaklinał się, że wreszcie mówi najszczerszą prawdę: - To Barbara namówiła go, aby utopił Michała, gdyż jej zawadzał. Lubiła balangować, wrócić nad ranem, a tu macierzyńskie obowiązki.

Zdecydowany był z miłości do swej kobiety "zrobić z dzieckiem porządek". Kiedy byli z Michałkiem nad Wisłą, zadzwoniła Basia. Zapytała ściszonym głosem, czy już wrzucili dziecko do wody. Potwierdził. - Wcześniej chciałem wskoczyć do Wisły - zeznał z płaczem. - Bo mały leżał w wodzie na plecach i nie znikał. Ale bałem się, że utonę, byłem po dwóch piwach.

Kiedy godzinę później spotkał się z Barbarą, opowiedział jej wszystko, również o udziale Daniela. - Skwitowała sprawę słowami: "Dobrze, pozbyłam się kłopotu. Teraz musisz zrobić wszystko, żeby nie było na nas".

Zatrzymanych badają w areszcie psycholog z psychiatra.

Barbara S. na pytanie, czy przyznaje się do wydania Robertowi polecenia, aby wrzucił Michałka do Wisły, przecząco kręci głową.

Obecny przy tym biegły sądowy notuje: "Kontakt utrudniony, oskarżona zachowuje się demonstracyjnie, głośno zawodzi albo mówi szeptem, w zmiennym tempie kiwa się w przód i tył. Uważam, że kontroluje sytuację. Jej wypowiedzi są nieszczere, przy ocenie wartości jej zeznań należy zachować szczególną ostrożność".

- Wyżej łby! - woła tłum przed salą rozpraw, gdy 4 grudnia 2001 roku policyjny konwój wprowadza troje oskarżonych. Idą skuleni, z widoczną paniką w oczach. Prokurator zarzuca Robertowi K. i Danielowi S. zabójstwo, Barbarze S. - pokierowanie zbrodnią. Oskarżonym grozi dożywocie. Na sali sądowej wszyscy troje zaprzeczają, aby dokonali morderstwa.

- Zostawiłem go samego nad brzegiem, odszedłem za potrzebą, jakieś 30 metrów. Wróciłem, Michał był na krze, która się przechylała. Zacząłem krzyczeć i płakać - taką wersją tragicznego wydarzenia rozpoczyna wyjaśnienia Robert K. Zatem utonięcie chłopca to był nieszczęśliwy wypadek. Barbara nigdy nie namawiała go do pozbycia się dziecka. To, co mówił w śledztwie, policjanci wymusili na nim biciem, polewaniem wodą, straszeniem.

Barbara S. na pytanie obrońcy, jak wyglądało jej przesłuchanie u prokuratora wyjaśnia, że był przy tym psycholog, który ją namawiał, żeby się przyznała, wówczas dostanie 25 lat, a nie dożywocie. - Prokurator dopowiadał, że to nie jest trudne, żeby powiedzieć "tak". Odruchowo kiwałam głową, nie wiem, jak to zostało zrozumiane.

Wszystkie przesłuchiwane przedszkolanki twierdzą, że matka bardzo dbała o Michasia. Najbardziej szkodzi Barbarze S. zeznanie Zofii P.

Kiedy oskarżona miała niespełna 16 lat, wynajmowała u tego świadka pokój. Wprowadziła się tam z Piotrem S., późniejszym jej mężem.

46-letnia Zofia P., stawiła się w sądzie w głębokiej żałobie, która założyła po śmierci Michałka. - Dzień w dzień - zawodziła - nie szczędząc czasu tłumaczyłam, jak powinna zachowywać się wzorowa matka i żona. Ale ona za nic miała moje rady. Zimna i wyrachowana odpychała dziecko nawet wtedy, gdy instynktownie chciało się przytulić. - Tak, Baśka była zdolna do popełnienia morderstwa - świadek odpowiada twierdząco na pytanie prokuratora. Słania się, jest bliska omdlenia. - Po zatrzymaniu Roberta zadzwoniła do mnie przerażona i prosiła, abym mu zapewniła alibi. Wyraźnie bała się, że zacznie sypać i wszystko się wyda.

Prokurator w mowie oskarżycielskiej nie ma wątpliwości co do winy Roberta K. Ostatnia wersja wydarzeń nad Wisłą, według której Michałek wszedł na krę i ześlizgnął się do rzeki, to linia obrony "stosowna do poziomu inteligencji oskarżonego". Tego dnia, jak wynika z danych Instytutu Meteorologii, na rzece nie było lodu.

Czyn Barbary S. oskarżyciel nazywa zbrodnią bez precedensu, zaplanowaną na zimno egzekucją tylko dlatego, że dziecko przeszkadzało w wygodnym ułożeniu sobie życia. - Jest jedna możliwa kara dla wszystkich trzech oskarżonych: dożywocie z ograniczeniem możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 30 latach - przekonuje prokurator. Sąd skazuje matkę Michałka i Roberta K. na kary po 25 lat więzienia, Daniela S. na 15 lat.

Ogłoszenie wyroku dla Barbary S. - sąd skazał ją wtedy na 25 lat więzienia, 2002 r. FOT. WOJCIECH OLKUŚNIK

To news dla wszystkich dzienników telewizyjnych, obowiązkowy temat na dyskusję komentatorów. W rządowej TVP 1 politycy z PiS i LPR są zgodni - wyrok jest skandalicznie łagodny. Niezbędne jest przywrócenie kary śmierci. Pod koniec 2002 roku Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok wobec Roberta K. i Daniela S., natomiast w sprawie matki Michałka zdecydował, że trzeba powtórzyć proces.

- Czy oskarżona ma jakiś pomysł na wytłumaczenie, dlaczego Robert K. ją pomawiał? - zapytała sędzia. - To była zazdrość o moją miłość do Michała, nic innego nie przychodzi mi do głowy.

Drugi proces o utopienie czteroletniego Michałka prokurator zakończył żądaniem kary 25 lat więzienia dla Barbary S. Tym razem oskarżyciel nie twierdził już, że matka dziecka pokierowała zabójstwem. Z billingów jej rozmów 19 stycznia 2001 roku nie wynikało bowiem, by łączyła się z Robertem K. tuż przed zbrodnią i tuż po niej. Prokurator mówił o podżeganiu.

Sąd - uniewinniając matkę - nie wskazał motywu zbrodni. Zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy. Prokurator skorzystał z prawa wniesienia kasacji. W styczniu 2006 roku, cztery lata od rozpoczęcia procesu Sąd Najwyższy skasował wyrok uniewinniający matkę Michałka i sprawa po raz trzeci wróciła do Sądu Okręgowego. Tam proces toczył się przez kolejne trzy lata. Robert K. jeszcze raz odwołał swe zeznania z śledztwa.

Niespodziewany zwrot: równo siedem lat po głośnym morderstwie, prokuratura uznała, że nie ma dowodów, iż matka czteroletniego Michałka poleciła utopić syna w Wiśle. Sąd uniewinnił Barbarę S. - Oskarżona nie miała jakiegokolwiek motywu, by pozbyć się syna. Spisku na życie tego chłopca nie było. Ale nie udało się znaleźć odpowiedzi na dręczące pytanie, dlaczego czteroletni Michał, którego wszyscy (łącznie z mordercą) kochali, musiał zginąć - uzasadniała wyrok sędzia Anna Ptaszek. 7 grudnia 2011 roku sąd przyznał Barbarze S. 110 tys. zł odszkodowania za areszt i niesłuszne oskarżenie. Pieniądze mogła odebrać w przeddzień wigilii. I to jest ostateczny finał tej dramatycznej sprawy.

Spokój pod choinką

Patrycja Z. została oskarżona o to, że za pomocą Facebooka pomówiła Sylwię S. o postępowanie, które mogło ją narazić na utratę zaufania niezbędnego przy sprzedaży sukien ślubnych. Właścicielka warszawskiego salonu tego rodzaju kreacji uznała, że zamieszczone z inspiracji Patrycji Z. na internetowym forum opinie w rodzaju: „Dziewczyny, po tym co przeszłam, chcę was przestrzec przed salonem (tu adres)" są zniesławieniem.

Patrycja Z. była klientką opisanego salonu sukien ślubnych. Podczas przymiarki zwracała uwagę, że suknia źle się układa i konieczne jest wszycie biustonosza oraz fiszbin. Pracownice zapewniały ją, że zmiany zostaną wprowadzone. W rzeczywistości nie uwzględniły próśb klientki. Panna młoda musiała w trakcie wesela podciągać sukienkę tak, aby nie odsłonić przypadkowo biustu. Kreacja była o jeden rozmiar za duża i źle się układała, o czym plotkowali goście. Następnego dnia po uroczystości Patrycja Z. zwróciła się do właścicielki salonu żądając naprawienia sukni albo zwrotu zapłaconej kwoty 4,5 tys. zł oraz 2,5 tys. zł za nieudaną sesję zdjęciową. Reklamacji nie przyjęto. Rozgoryczona klientka założyła na portalu społecznościowym Facebook grupę poszkodowanych w podobnej sytuacji kobiet. Wówczas Sylwia S. wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku powództwo, wnosząc o nakazanie Patrycji Z. opublikowanie przeprosin za naruszenie jej dobrego imienia i renomy salonu oraz żądając zapłaty 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Rozprawa miała się odbyć tuż przed Bożym Narodzeniem. Przygotowanie pozwanej do pierwszych świąt z nową rodziną były nerwowe, bo w domowym budżecie należało uwzględnić ewentualność wysokich wydatków w razie przegranej w sądzie. Nadszedł ten sądny dzień - a z nim radosna nowina. Powództwo zostało oddalone. Sąd orzekł, że słowa klientki salonu mieściły się w granicy kontratypu dozwolonej krytyki. Mecenas Grzegorz Cichewicz, pełnomocnik niefortunnej panny młodej, komentując ten proces zauważył, że tego rodzaju spraw będzie coraz więcej i to w każdego rodzaju działalności usługowej czy przy sprzedaży. Sądy stają przed dylematem, gdzie kończy się dozwolone prawo do krytyki, a zaczyna odpowiedzialność karna. W tej sprawie wystarczyłaby odrobina dobrej woli ze strony sprzedawczyni sukni ślubnej i klientka nie martwiłaby się przez wiele miesięcy, jak skończy się proces sądowy, na który nie zasłużyła.

Prezent wigilijny

Czesław K. widzi przeskakujących przez płot antyterrorystów, gdy rozmawia w swoim mieszkaniu przez telefon. Chwilę potem leży skuty na ziemi. Jest 12 stycznia 1999 r. Do aresztu w jego rodzinnej Gdyni przewozi go konwój siedmiu policyjnych aut na sygnałach. W prokuraturze słyszy zarzut zabójstwa Adama K., mistrza Polski w jeździe konnej. To głośne w Trójmieście morderstwo.

33-letni Czesław K., z zawodu handlowiec (sprzedaje biznesmenom zestawy głośnomówiące do samochodów) twierdzi, że jest niewinny; w czasie, gdy doszło do tragedii był daleko od miejsca zbrodni. Ale nikt nie sprawdza jego alibi, prokuratura ma koronny dowód. Rozpoznała go Iwona C. narzeczona ofiary. Po dwóch tygodniach przebywania za kratami aresztant odzyskuje nadzieję, że nieporozumienie zostanie wyjaśnione i wyjdzie na wolność. Pani C. wycofała zeznanie tłumacząc, że w czasie pierwszego przesłuchania nie myślała logicznie, z powodu tragedii była pod wpływem środków psychotropowych.

Kilka tygodni później zgłasza się do prokuratury z kolejnymi wątpliwościami co do sprawstwa Czesława K. Spotkała w okolicach hali targowej w Gdyni mężczyznę podobnego do mordercy. Ten człowiek był na wolności. - Po przeżytym szoku wszyscy mogą wydawać się podobni do sprawcy - słyszy pobłażliwą uwagę. W aktach postępowania przygotowawczego nie ma informacji o wątpliwościach tego ważnego świadka.

Miejscowa prasa opisuje okoliczności morderstwa. Tego dnia przed południem Adam K. jechał ze swą partnerką Iwoną C., do ośrodka jeździeckiego w Gdańsku. Na wąskiej, leśnej drodze naprzeciw nich pojawił się drugi samochód. Podczas mijania, pojazdy otarły się o siebie. Kiedy pokojowo nastawiony Adam K. wysiadł, został postrzelony przez drugiego kierowcę. Kobieta pobiegła po pomoc dla rannego do pobliskiego ośrodka jeździeckiego; niestety, było już za późno. K. zmarł.

Iwona C., konkubina Mariusza N. pseudonim "Gajowy", odeszła od niego do Adama K. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić. Kilka tygodni przed śmiercią koniarza, jak pogardliwie wyrażał się o trenerze jazdy konnej, w szale zazdrości dotkliwie pobił Iwonę C. Dlatego była pewna, że zlecenie zabójstwa wydał jej były narzeczony. Śledczy widzieli szersze tło zabójstwa. Zakwalifikowali je jako czyn tzw. klubu płatnych zabójców. W latach 90. na Wybrzeżu walczące o tereny wpływów mafie często sięgały po broń. Ich hersztowie nie zawsze osobiście fatygowali się "likwidacją" konkurenta. Od tego mieli wynajmowanych zabójców.

Aktem oskarżenia zostały objęte trzy osoby: Mariusz N. jako zlecający zabicie trenera, Adam S., bo znalazł osobę gotową się tego podjąć i Czesław K., któremu postawiono zarzut zabójstwa. Znał Mariusza N. pośrednio, gdyż z jego bratem, producentem styropianu, mieli rozpocząć produkcję komponentów do pudełek używanych w transporcie żywności na wynos.

Czesław K. plątał się w wyjaśnieniach. Kilka razy zmieniał swoje alibi, tłumacząc się szokiem podczas zatrzymania i niepamięcią spowodowaną nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi jeszcze przed aresztowaniem, na co miał dokumentację lekarską. To wzmogło nieufność śledczych tak dalece, że kiedy podejrzany przypomniał sobie o bardzo ważnych okolicznościach świadczących, że w czasie zabójstwa był w zupełnie innym miejscu, prokuratura nie sprawdziła tych danych. K. przesiedział w areszcie tymczasowym pięć lat. Pod koniec, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wieloletnie przetrzymywanie go w nieludzkich warunkach. Spał przy zapalonej żarówce, zawsze twarzą do judasza w drzwiach, bo musiał go widzieć strażnik. Cela była pojedyncza, przez pięć lat więzień nie miał się do kogo odezwać. - Wsadzili mnie na oddział dla szczególnie niebezpiecznych, bo w takich warunkach, gdy wolność jest ograniczona maksymalnie, łatwiej jest przyznać się do winy - powie w kilkanaście lat później w programie telewizyjnym.

W Strasburgu zapada wyrok - skazanego należy wypuścić na wolność, zostały bowiem naruszone przepisy o prawie do sądzenia w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania. Nic takiego się nie stało. W polskim sądzie stwierdzono: "Sądy krajowe nie są związane orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Na procesie Czesław K. siedział wraz z dziewięcioma innymi oskarżonymi w szklanej klatce kuloodpornej. W relacjach sprawozdawców sądowych istnieli oni jako członkowie klubu płatnych morderców mający na sumieniu życie bossów półświatka i trenera jeździectwa Adama K. 62 zarzuty zawierały m.in. zamachy bombowe, nielegalne posiadanie broni, kradzieże i podpalenia samochodów, pobicia, porwania. W lipcu 2003 roku zapadł wyrok. K. został skazany na dożywocie.

Fot. Mateusz Skwarczek

Odwołał się. Sąd drugiej instancji nakazał przeprowadzenie ponownego procesu z uwagi na "dalekie od profesjonalizmu uzasadnienie wyroku zawierające powierzchowne rozważania i uogólnienia - czasami w sposób wybiórczy - dla poparcia przyjętej tezy". Nowy wyrok - zamiana kary dożywocia na dwadzieścia pięć lat - zapada tuż przed wigilią 2008 roku. Dla więźnia, który miał zgnić za kratami, jak twierdziło jego otoczenie, jest to najlepszy prezent pod nierzeczywistą choinkę.

Został przeniesiony do celi z innymi skazanymi - może realizować plan przetrwania: czytanie, nauka angielskiego, ćwiczenia fizyczne.

W dwunastym roku życia za kratami wartownik kazał mu się ubrać, bo pojedzie do sądu na rozprawę. K. nie wiedział, o co chodzi, jego adwokat wypowiadał się enigmatycznie, że będzie dobrze. Poderwał się z ławy oskarżonych na słowa prokuratora, że są nowe dowody w sprawie i chciałby, żeby sąd zapoznał się z materiałem, ponadto jest konieczność przesłuchania dodatkowych osób. Skazany powinien odpowiadać z wolnej stopy.

Co się stało? Otóż w 2011 roku zgłosił się do prokuratury współoskarżony Adam S. - ten, który miał znaleźć chętnego do zabicia trenera jeździectwa. Powiedział, że chce ujawnić, kto naprawdę brał udział w "zlikwidowaniu" Adama K. Wśród osób, które wskazał, nie było Czesława K. Dlaczego dopiero po 12 latach mający wiele na sumieniu gangster zdecydował się na ten krok? Bo wcześniej chciał chronić swoich wspólników. Nie tyle z lojalności, co z obawy, że z zemsty mogliby zabić kogoś z jego rodziny. Ale jeden z członków ich bandy został aresztowany w czasie napadu na tiry i na przesłuchaniu zaczął sypać o innych przestępstwach, m.in. padło nazwisko Adama S. - Stwierdziłem, że nadszedł już czas - skazany gangster zeznał do protokołu. - Ja ich chroniłem tyle lat, choć za kratami nie otrzymałem od nich żadnej pomocy.

Adam S. przyznając, że K. nie brał udziału w morderstwie, wskazał dwóch innych mężczyzn, którzy mieli związek ze sprawą. Wyjaśnienie okazało się prawdą. Ale trzeba było jeszcze sześciu lat, aby Czesław K. został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Dopiero w 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił go całkowicie, m. in. z zarzutu posiadania broni. Odszkodowanie, jakie mu przyznano za stracone 12 lat życia zamknęło się kwotą 3 mln zł.

Opowiadał dziennikarzom jak było za kratami. Nie, żeby się rwał do wywiadów. Męczyło go rozgrzebywanie starych ran, ale zgadzał się na każdą rozmowę z reporterem, bo chciał, aby dotarła do syna, dla którego ojciec długo był obcym człowiekiem. Na jednym z internetowych portali opublikował swój pamiętnik pisany w więzieniu. Jest to raczej wielostronicowy, nigdy niewysłany list do syna, którego musiał opuścić, gdy dziecko miało cztery lata. A zobaczył studenta.

Syn nie wiedział, że ojciec siedzi. Matka nie przyprowadzała go na widzenia. Powiedziała mu, że tata wyjechał i pracuje daleko, by zarobić dużo pieniędzy. Kiedy jeszcze odwiedzała swego partnera (później przestała, wyszła za mąż), dostawał fotografie swego dziecka. Raz o mało co, a zobaczyłby go. 7-latek przypadkowo wyjął ze skrzynki pocztowej list od ojca. Na odwrocie koperty był adres nadawcy: Czesław K******** - Zakład Karny w Sztumie. Postanowił, nic nie mówiąc mamie, pojechać do taty. Ale zwierzył się w tajemnicy swojemu koledze i został zawrócony przez dorosłych z przystanku autobusowego.

Czesław K. wysyłał dorastającemu synowi fragmenty swojego pamiętnika zza kart. Korespondencja nie trafiała jednak do rąk adresata. Przekonany, że ojciec przestał go kochać i wyjechał, odciął się od niego tak bardzo, że zmienił nazwisko. Musiało upłynąć kilka lat nieustępliwej walki ojca o miejsce w sercu syna, aby pokochali się od nowa. K. zarabia dziś na życie wożąc turystów po morzach świata własnym luksusowym katamarem.

* Inicjały części bohaterów zostały zmienione

