Media o broni Maksymiliana F.: Strasznie kłopotliwa, ale nie trzeba mieć pozwolenia

Wirtualna Polska poinformowała, że dotarła do zdjęcia broni, którą miał mieć przy sobie Maksymilian F. Policjanci mieli ją zabezpieczyć podczas zatrzymania mężczyzny. - To nie ulega wątpliwości. Strzelano z broni czarnoprochowej. To, co widać, czyli charakterystyczny kształt oraz wykonanie rękojeści z gładkiego drewna i mosiądzu, jest dla niej typowe - powiedział w rozmowie z portalem instruktor strzelectwa i ekspert ds. broni, który z uwagi na delikatny charakter sprawy nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem.

Maksymilian F. miał użyć broni czarnoprochowej. Nie trzeba mieć na nią pozwolenia

Rozmówca WP tłumaczył, że ten rodzaj broni to tzw. colty westernowe, które były produkowane w drugiej połowie XIX wieku. Wykańczano je drewnem lub kością słoniową. Ekspert przyznał, że jest ona "strasznie kłopotliwa", ponieważ należy osobno wsypać proch albo wsadzić ładunek, a na kominku trzeba położyć kapiszon. - Wbrew pozorom broń czarnoprochowa wymaga pewnej umiejętności obchodzenia się z nią. Strzelanie z amunicji drugowojennej to nie jest wyczyn, natomiast z czarnoprochówki - tak - zaznaczył.

Jak dodał, na taką broń nie trzeba mieć w Polsce pozwolenia. Aby ją nabyć, wystarczy mieć ukończone 18 lat. - W Polsce nawet nie ma rejestracji tej broni. Przychodzi wszystko do domu, na adres. Łącznie z prochem. Ta kwestia ucieka organom władzy - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską instruktor strzelectwa.

Tragedia we Wrocławiu. Nie żyje dwóch policjantów

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w piątek wieczorem. 44-letni Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy przewozili go na komisariat. Mężczyzna miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. Został zatrzymany w sobotę rano. W poniedziałek obaj funkcjonariusze - 47-letni asp. szt. Ireneusz Michalak i 45-letni asp. szt. Daniel Łuczyński - zmarli. Początkowo Maksymilianowi F. postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, jednak teraz będzie odpowiadał już za zabicie policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Wciąż sporo wątpliwości wzbudza przebieg piątkowej interwencji. Onet.pl podaje, że Maksymilian F. początkowo został zatrzymany przez innych funkcjonariuszy. W komisariacie przy ul. Połbina miało brakować miejsca, więc do przewiezienia 44-latka na ul. Ślężną wyznaczono dwóch policjantów, którzy zostali potem postrzeleni. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Maksymilian F. miał zaatakować funkcjonariuszy z broni czarnoprochowej. Miał też mieć zapięte kajdanki z przodu i siedzieć sam na tylnym siedzeniu, podczas gdy obaj policjanci mieli znajdować się z przodu.