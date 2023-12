Co umieją polscy uczniowie? Mają słabsze wyniki niż w poprzednich latach. Podano powody

Instytut Badań Naukowych opublikował we wtorek 5 grudnia wyniki najnowszej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2022 (z ang. Programme for International Student Assessment, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). PISA sprawdza umiejętności piętnastolatków z matematyki, czytania ze zrozumieniem i rozumieniem zjawisk przyrodniczych, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. W porównaniu z poprzednią edycją badania z 2018 roku polscy uczniowie osiągnęli średni niższy wynik w zakresie wszystkich trzech dziedzin. Największy spadek odnotowano w zakresie umiejętności matematycznych. Warto jednak podkreślić, że uczniowie z Polski są powyżej średniej dla krajów z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Wyniki PISA 2022. Polscy uczniowie osiągnęli niższy wynik, niż w 2018 roku

W 2022 roku w badaniu uczestniczyło 81 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 690 tysięcy. Polskę reprezentowało 6011 uczniów z rocznika 2006 z 240 szkół. Byli to uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych (47 proc. to uczniowie liceów ogólnokształcących, 40 proc. - uczniowie techników, 12 proc. - uczniowie szkół branżowych I stopnia, 1 proc. - uczniowie szkół podstawowych).

W kwestii matematycznej średni wynik polskich nastolatków wyniósł 489 punktów. Lepsze rezultaty nauki wśród krajów Unii Europejskiej osiągnęli w tej dziedzinie jedynie uczniowie z Estonii. Wynik Polaków jest zbliżony do wyników 11 innych krajów:

Holandii,

Irlandii,

Belgii,

Danii,

Wielkiej Brytanii,

Austrii,

Australii,

Czech,

Słowenii,

Finlandii,

Łotwy.

Jeśli chodzi o matematykę, w 2018 roku polscy uczniowie osiągnęli 27 punktów więcej, co dało im łącznie 516 punktów. "Średni wynik uzyskany przez polskich uczniów w 2022 roku jest statystycznie nieodróżnialny od wyniku z 2003 r., który do tej pory był najniższy w historii edycji badania PISA" - przekazano w raporcie i dodano, że "niepokoi znaczący wzrost odsetka (do 23 procent) uczniów o wynikach poniżej poziomu drugiego, a zatem tych o niewystarczającym poziomie umiejętności do radzenia sobie w życiu codziennym z praktycznymi problemami matematycznymi".

Czytanie ze zrozumieniem? Jeden z najwyższych wyników

Kolejną umiejętnością było czytanie ze zrozumieniem, którego średni wynik polskich uczniów również wyniósł 489 punktów. Jest on jednym z najwyższych wyników wśród krajów Unii Europejskiej i zbliżonym do osiągnięć nastolatków z 7 innych krajów:

Wielkiej Brytanii,

Finlandii,

Danii,

Czech,

Słowacji,

Szwajcarii

Włoch.

Uczniowie z Polski w 2018 roku z czytania ze zrozumieniem uzyskali 512 punktów. "Niepokoi znaczący wzrost odsetka (do 22 procent) uczniów o wynikach poniżej poziomu drugiego, a zatem tych o niewystarczającym poziomie umiejętności do radzenia sobie w życiu codziennym z rozumieniem tekstów pisanych" - poinformowano.

Rozumienie zjawisk przyrodniczych. Lepsza jedynie Finlandia i Estonia

Polscy uczniowie w kwestii rozumienia zjawisk przyrodniczych uzyskali 499 punktów. Wśród krajów z Unii Europejskiej lepsze rezultaty osiągnięto jedynie w Estonii i Finlandii. Podobny wynik odnotowali piętnastolatkowie z:

Nowej Zelandii,

Irlandii,

Szwajcarii,

Słowenii,

Wielkiej Brytanii,

USA,

Czech,

Łotwy,

Danii,

Szwecji,

Niemiec.

Podczas poprzedniej edycji Polacy uzyskali o 12 punktów więcej, co dało im łącznie 511. "Niepokoi znaczący wzrost odsetka uczniów o wynikach poniżej poziomu drugiego - a zatem tych zagrożonych trudnościami z radzeniem sobie z praktycznymi problemami, w których niezbędne są umiejętności rozumowania przyrodniczego - do wartości 19 proc." - wskazano.

Co wpłynęło na jakość nauczania i niższy wynik polskich uczniów? Jest kilka powodów

Wyniki badania PISA pokazują między innymi jakość nauczania. W raporcie wskazano, że odpowiada za nią pandemia i idący wraz z nią długi czas zamknięcia szkół oraz wdrożenie nauki zdalnej. Odpowiedzialna jest również reforma systemu edukacji. "W wyniku reformy większość piętnastolatków znalazła się w trzech typach szkół ponadpodstawowych. Badanie przeprowadzono wśród uczniów, którzy uczyli się w podziale na różne ścieżki kształcenia" - przekazano.