Lech Wałęsa trafił do szpitala. "Niech pan się trzyma, prezydencie"

Lech Wałęsa jest w szpitalu. "Trafił mnie Covid" - napisał na Facebooku 5 grudnia. Były prezydent opublikował również swoje zdjęcie. "Niech pan się trzyma, prezydencie" - skomentowali internauci.

Zobacz wideo Wałęsa zmuszony do zakończenia przemówienia. "Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo"

Lech Wałęsa jest szpitalu przez COVID-19. "Rokowania są dobre"

Pod postem opublikowanym przez Lecha Wałęsę wielu internautów życzyło mu powrotu do zdrowia. "Trzymaj się Lechu! Jakby coś trzeba było, to mów!" - napisał performer i aktywista Rafał Betlejewski. "Cokolwiek by Panu za zasługi obiecali po drugiej stronie, niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas. Polska wciąż Pana potrzebuje" - stwierdziła jedna z internautek.

"Fakt" przekazał, że stan Lecha Wałęsy jest stabilny, a "rokowania są dobre". Dziennikarze powołali się przy tym na osobę z otoczenia byłego prezydenta. Nie wiadomo jednak, kiedy Wałęsa będzie mógł opuścić szpital. Zaznaczono, że więcej informacji o jego stanie zdrowia powinniśmy poznać 6 grudnia.

Lech Wałęsa miał już koronawirusa. Ostatnio trafił do szpitala w październiku

W ubiegłym roku Wałęsa również chorował na COVID-19. Informował wówczas, że do zakażenia doszło, mimo że przyjął już trzy dawki szczepionki przeciw tej chorobie.

29 września Lech Wałęsa skończył 80 lat. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla po raz ostatni był hospitalizowany w październiku tego roku, o czym informowaliśmy na Gazeta.pl. Celem tamtej wizyty było przeprowadzenie badań kontrolnych. Wcześniej Wałęsa zmagał się z różnymi chorobami. W 2008 roku wszczepiono mu rozrusznik serca. W 2021 roku cukrzyca spowodowała poważne problemy ze stopami. W sierpniu 2022 roku Wałęsa stracił przytomność, co miało związek z infekcją nerek.