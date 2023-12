Wątpliwości ws. strzelaniny we Wrocławiu. Jak Maksymilian F. pozbył się kajdanek? Są teorie

Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych 1 grudnia przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. 44-latek w momencie zatrzymania posiadał przy sobie broń, z której miał oddać strzał. W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych. W jaki sposób mężczyzna zdołał pozbyć się kajdanek?

Strzelanina we Wrocławiu. Co z kajdankami?

- Na bazie zabezpieczonego materiału dowodowego i monitoringu możemy powiedzieć, że w chwili rozpoczęcia czynności transportowej mężczyzna miał założone kajdanki na ręce. Natomiast w chwili zatrzymania już po policyjnej obławie mężczyzna ten nie miał kajdanek na rękach i nie miał ich też przy sobie - przekazał w rozmowie z PAP asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu. Wszystko wskazuje więc na to, że mężczyzna zdołał uwolnić się z kajdanek po postrzeleniu transportujących go policjantów.

Jak wskazywał związany z policją anonimowy rozmówca "Faktu", najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że mężczyzna uwolnił się już po użyciu broni i wykorzystał w tym celu kluczyki, które posiadali przy sobie konwojujący go policjanci. - To nie było dla niego trudne. Funkcjonariusze postrzeleni w głowę na pewno nie stawiali oporu. Mógł bez problemu zabrać im kluczyki od kajdanek i albo otworzyć je jeszcze w samochodzie, albo po ucieczce i schowaniu się w bezpieczne miejsce - zauważał rozmówca tabloidu.

Zdaniem reporterów nie można jednocześnie zaprzeczyć teoriom, zgodnie z którymi Maksymilian F. mógł już po ucieczce skorzystać z czyjejś pomocy, by zdjąć kajdanki. Jako najmniej prawdopodobny oceniają natomiast scenariusz, który zakładałby, że mężczyzna oswobodził się jeszcze przed oddaniem strzału.

Eksperci wskazują na możliwe przyczyny tragedii. Doszło do złamania przepisów?

Jak informowaliśmy, Maksymilian F. najprawdopodobniej miał kajdanki zapięte z przodu. W ocenie Macieja Karczyńskiego, byłego funkcjonariusza CBŚ i byłego rzecznika ABW, o możliwości oddania strzału przez mężczyznę zadecydował najprawdopodobniej błąd popełniony przez policjantów. - Gdyby trzymano się przepisów, to najpewniej ten człowiek nie postrzeliłby policjantów. Przy zatrzymaniu należy zadbać przecież nie tylko o bezpieczeństwo osoby zatrzymanej, ale również funkcjonariuszy - mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Asp. sztab. Dutkowiak potwierdził, że jeden z postrzelonych policjantów siedział na tylnym siedzeniu radiowozu obok zatrzymanego Maksymiliana F., podczas gdy drugi zajmował stanowisko kierowcy. Wcześniejsze przypuszczenia wskazywały na prawdopodobieństwo, że obydwaj funkcjonariusze zajęli miejsca na przednich siedzeniach samochodu.

Pytania w sprawie Maksymiliana F. Policja powołała zespół do zbadania przebiegu zdarzeń

W sprawie tragicznej śmierci dwóch funkcjonariuszy jest jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii. Wielu zastanawia się, w jaki sposób Maksymilianowi F. udało się przemycić do radiowozu broń palną. Czy to możliwe, by policjanci nie znaleźli jej podczas przeszukania? - Broń musiała być wyczuwalna, przecież to nie zapałka - ocenił w rozmowie z Gazeta.pl Maciej Karczyński.

Niejasna jest także decyzja policjantów o przewiezieniu Maksymiliana F. na komisariat, który nie miał warunków do zatrzymania mężczyzny. "Dlaczego w ogóle przewieziono go na ul. Połbina, skoro nie było tam wolnego miejsca na 'dołku'? Przecież policja musiała sobie zdawać sprawę z tego, że poszukiwanego listem gończym trzeba będzie zatrzymać" - zastanawiał się dziennikarz Onetu. Decyzja o przetransportowaniu Maksymiliana F. na komisariat Wrocław-Krzyki miała zostać podjęta dopiero na miejscu.

Policja potwierdziła, że powołany został specjalny zespół mający wyjaśnić okoliczności tragicznej sytuacji. Funkcjonariusze nie udzielają jednak szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zajścia. - Wiele rzeczy jest jeszcze do odtworzenia i wyjaśnienia - przekazał asp. sztab. Dutkowiak w rozmowie z PAP.