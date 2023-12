Proces kierowcy furgonetki, z której prezentowano treści uderzające w społeczność LGBT, trwał ponad cztery lata. Według doniesień TVN24 to nie koniec spraw sądowych związanych z homofobiczną kampanią. 18 grudnia odbędzie się rozprawa apelacyjna po wyroku na Mariusza D., prezesa Fundacji Pro, która zorganizowała akcję. Odwołanie dotyczy wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku z 22 marca tego roku, w którym szef fundacji został skazany na rok ograniczenia wolności, a sąd nakazał mu przeprosiny za kampanię nienawiści.

Gdańsk. Kierowca homofobicznej furgonetki odpowie za treści przeciwko LGBT. Sąd Okręgowy utrzymał wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił 30 listopada apelację od wyroku na kierowcę homofobicznej ciężarówki, wniesioną przez Fundację Pro, która w przeszłości organizowała podobne przedsięwzięcia. Sąd nie zgodził się z argumentami wniesionymi sąd. - Wbrew temu, co podnosili apelujący, nie zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność zniesławienia. Nie zostało bowiem wykazane, aby pomawiające treści polegały na prawdzie - przekazała w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Joanna Studzienna, cytowana przez organizację Tolerado.

Sędzia dodała:

Sąd Okręgowy w żadnym razie nie neguje konstytucyjnych wolności wyrażania swoich poglądów, wolności pozyskiwania informacji, wolności ich rozpowszechniania, ale wolności te nie mają charakteru absolutnego. Ich realizacja nie może odbywać się z naruszeniem prawa, nie może polegać na prezentowaniu nieprawdziwych treści, które zniesławiają inne osoby.

Zdaniem sądu kierowca homofobicznej ciężarówki naruszył granice wolności słowa i prezentował przekaz, mający wzbudzić niechęć wobec społeczności LGBT. Ponadto osoby z tej społeczności były obwiniane o skłonności pedofilskie, co wielokrotnie dementowali eksperci. - Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji - powiedział TVN24 rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds.pionu karnego Mariusz Kaźmierczak. To oznacza, że kierowca ciężarówki otrzymał karę pół roku ograniczenia wolności w postaci 20 godzin prac społecznych w ciągu miesiąca. Dodatkowo musi on zapłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz pokryć koszty sądowe w wysokości 412 złotych.

Fundacja Pro szkalowała osoby LGBT. "Przypisywanie pedofilii społeczności LGBT stanowi nieuprawnione nadużycie"

Jak informowała "Gazeta Wyborcza" Fundacja Pro "Prawo do życia" już w 2019 roku rozpowszechniała informacje szkalujące osoby LGBT m.in. poprzez zrównywanie pedofilii i homoseksualności na furgonetkach. Prof. Zbigniew Lew Starowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wydał jasną opinię w tej sprawie. "Przypisywanie osobom homoseksualnym szczególnej - w porównaniu do heteroseksualnych - skłonności do seksualnego wykorzystania dzieci, stanowi nieuprawnione nadużycie, a rozpowszechnianie skojarzenia między homoseksualnością a pedofilią jest domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych, bądź też uprzedzonych do ludzi homoseksualnych i sprzeciwiających się prawom obywatelskim tych osób" - stwierdził profesor w oświadczeniu PTS.