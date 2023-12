Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami synoptyków okres od końca listopada do pierwszych dni grudnia okazał się wyjątkowo zimny i odznaczał się miejscowo silnymi opadami śniegu. Prognozy długoterminowe wskazują jednak, że trend ten może ulec zmianie już pod koniec tego tygodnia.

Pogoda na grudzień. Kolejny tydzień może przynieść ocieplenie

Modele prognostyczne omawiane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że kolejne trzy tygodnie grudnia odznaczać się mogą już dodatnimi anomaliami średniej temperatury powietrza. Oznacza to, że będą one nieznacznie cieplejsze niż przeciętne pomiary z tego okresu w ciągu ostatnich trzech dekad. Na terenie całej Polski średnia temperatura powietrza w tym okresie oscylować będzie od -1 do 4 stopni Celsjusza. Wartości niższe osiągać może jedynie w górach.

Portal Fani Pogody wskazuje, że wzrost temperatury rozpocząć się może około niedzieli 10 grudnia. Polska znajdzie się wówczas w zasięgu cieplejszej masy powietrza, która stopniowo przesuwać się będzie z zachodu na wschód. Jednocześnie już na początku przyszłego tygodnia w zachodnich partiach kraju możliwe jest miejscowe wystąpienie temperatury sięgającej nawet 10 stopni Celsjusza. Synoptycy wskazują jednak, że okres wymiany mas powietrza spowodować może pojawienie się zjawisk pogodowych takich jak marznące opady deszczu.

Kiedy ustąpią mrozy? Odwilż może zacząć się już pod koniec tego tygodnia

Prognozy te potwierdzają również modele publikowane na portalu wxcharts.com. Wynika z nich, że druga dekada grudnia spowoduje nie tylko ustępowanie mrozów, ale również topnienie zalegającego śniegu. Do środy 13 grudnia pokrywa śnieżna powinna zniknąć w zachodnich częściach kraju. W innych rejonach może się utrzymać nieznaczna ilość zalegającego śniegu, która na ogół nie będzie przekraczać grubości jednego centymetra. Wyjątek stanowić może Suwalszczyzna oraz obszary górskie.