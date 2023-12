W ciągu najbliższych dni pogoda zaskoczy mieszkańców konkretnych obszarów w Polsce mgłą, marznącymi opadami i silnym mrozem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia. Niektóre z nich będą obowiązywały nawet kilka dni.

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed silnym mrozem, mgłą i opadami marznącymi

IMGW wydał alerty dotyczące mgły, intensywnie osadzającej szadź od godziny 22:00 we wtorek 5 grudnia do godz. 9:00 w środę 6 grudnia. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 procent. Ostrzeżenia będą obowiązywały:

województwo mazowieckie (południowe powiaty);

województwo lubelskie (południowe powiaty);

województwo podkarpackie;

województwo małopolskie;

województwo świętokrzyskie.

Synoptycy z IMGW ostrzegają również przed opadami marznącymi, które z prawdopodobieństwem 80 procent pojawią się od godziny 16:00 we wtorek do godziny 6:00 rano w czwartek 7 grudnia. Alerty będą obowiązywały:

województwo dolnośląskie;

województwo lubuskie;

województwo zachodniopomorskie (zachodnie powiaty);

województwo wielkopolskie (zachodnie powiaty).

Na 80 procent prawdopodobne jest również wystąpienie silnego mrozu. W związku z nim od godziny 22:00 we wtorek 5 grudnia do 7:00 rano w środę alerty IMGW będą obowiązywały w powiatach nowotarskim i tatrzańskim w woj. małopolskim.

Pogoda. Mróz zostanie wkrótce wyparty z Polski. Synoptycy wskazali możliwy termin

Według doniesień synoptyków z portalu dobrapogoda24.pl minionej doby odnotowano najniższą temperaturę przy gruncie na stacji IMGW w Lublinie, gdzie wynosiła ona -23 stopnie Celsjusza. Natomiast w Zamościu i we Włodawie temperatura spadła do -20 st. C. Niebawem ma się to jednak zmienić, ponieważ za kilka dni zostanie wyparte powietrze arktyczne w czasie napływu łagodnego powietrza polarnomorskiego. Będzie to związane z uaktywnieniem Atlantyku i cyrkulacją zachodnią, z cyklonami podchodzącymi w głąb Europy, w tym również do Polski.

Wzrost temperatury będzie zauważalny dopiero w drugiej dekadzie grudnia. Szacuje się, że miejscami termometry wskażą maksymalnie do około 5-10 stopni Celsjusza. Najczęściej jednak temperatura w dzień będzie wynosiła kilka stopni.