Co roku w głowach pracowników pojawia się pytanie: jak rozplanować urlop na nadchodzące miesiące, aby skorzystać z jak największej liczby dni wolnych. W 2024 roku będzie możliwość na aż cztery długie weekendy. Styczeń to odpowiedni moment, by powoli tworzyć swój kalendarz urlopowy.

Dni wolne 2024. W nowym roku czeka nas 12 dni ustawowo wolnych

Ilość dni wolnych różni się każdego roku. W ciągu nadchodzących miesięcy pracownicy mogą liczyć na 12 dni ustawowo wolnych:

1 stycznia (poniedziałek) - Nowy Rok;

6 stycznia (sobota) - Święto Trzech Króli;

31 marca (niedziela) - Wielkanoc, pierwszy dzień świąt;

1 kwietnia (poniedziałek) - Wielkanoc, drugi dzień świąt;

1 maja (środa) - Święto Pracy;

3 maja (piątek) - Święto Konstytucji 3 Maja;

19 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki;

30 maja (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (czwartek) - Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego;

1 listopada (piątek) - Dzień Wszystkich Świętych;

11 listopada (poniedziałek) - Narodowe Święto Niepodległości;

25 grudnia (środa) - Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt;

26 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie, drugi dzień świąt.

Zgodnie z Kodeksem pracy jeśli dzień ustawowo wolny przypada w sobotę, pracodawca jest zobligowany, aby wyznaczyć inny dzień do "odebrania". W 2024 roku tak wypada w Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia. Warto przy tym pamiętać, że ten przepis nie dotyczy świąt odbywających się w niedzielę.

Jak zaplanować urlop w 2024 roku? Jest szansa na długą majówkę

Majówka w 2024 roku może być okazją do dłuższego odpoczynku. Choć ustawowo dniami wolnymi jest tylko 1 i 3 maja, to jeśli zaplanowanie jednego dnia urlopu na 2 maja, długi weekend potrwa od środy 1 maja aż do niedzieli 5 maja. W tym samym miesiącu przypada też Boże Ciało (30 maja), które będzie akurat w czwartek. Podobnie jest z Wniebowzięciem NMP (15 sierpnia), które wypada w ten sam dzień. Wówczas wystarczy wziąć dodatkowe wolne na następujące po nich piątki, aby cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem.

W ciągu roku pojawi się jeszcze kilka innych okazji do wydłużenia wolnego. Wystarczy wziąć jeden lub kilka dni urlopu, aby móc skorzystać z dłuższego wypoczynku: