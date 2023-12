Do napadu rabunkowego doszło we wtorek (5 grudnia) przed godziną 11 na ulicy Grobla w Poznaniu. Według wstępnych ustaleń policji strzały oddała osoba, która ma ważne uprawnienia do posiadania broni palnej.

Napad rabunkowy w Poznaniu. Ochroniarz miał przy sobie pieniądze

W toku śledztwa wyszło na jaw, że za kilka strzałów odpowiedzialny jest ochroniarz, który został napadnięty na tyłach kościoła w centrum miasta. Mężczyzna skorzystał z broni palnej, gdy nieznani sprawcy rzucili się na niego z nożem. W wyniku starcia ochroniarz został lekko ranny w rękę. Jak podaje Onet, na miejscu zdarzenia ujawniono ślady krwi.

Mł. inspektor Andrzej Borowiak z poznańskiej policji przyznał, że skradziono także pieniądze, które mężczyzna przenosił. Policja odmówiła jednak udzielenia szczegółowych informacji na temat utraconej kwoty i sposobu jej transportu. Nie wiadomo także, do kogo należała skradziona kwota. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Według śledczych było ich co najmniej trzech. Policja zakłada również, że mogli dysponować samochodem. Trwa obława na potencjalnych sprawców napadu.

