Trzech obywateli Gruzji odpowie za porwanie z mieszkania w Skierniewicach (woj. łódzkie) 19-latki. 1 grudnia zaginięcie dziewczyny zgłosiła jej matka, 43-letnia obywatelka Gruzji. Wówczas rozpoczęto poszukiwania.

Skierniewice. 19-latka porwana z mieszkania przez trzech mężczyzn

Zaginięciem nastolatki zajęli się policjanci ze Skierniewic. "Policjanci Wydziału Kryminalnego natychmiast zaczęli ustalać mężczyzn, podejrzewanych o porwanie kobiety oraz pojazdu, jakim się poruszali. Nawiązali również kontakt z policjantami z wieruszowskiej komendy, KWP w Łodzi, a także ze Strażą Graniczną" - poinformowała starsza sierżantka Aneta Placek-Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Przełom w poszukiwaniach nastąpił po pięciu godzinach od uprowadzenia 19-latki. "Policjanci odnaleźli dziewczynę 180 kilometrów od Skierniewic, na terenie Wieruszowa" - dodała Placek-Nowak. Porywaczami okazali się mężczyźni w wieku 38, 37 oraz 33 lat. Zostali zatrzymani i przewiezieni do Skierniewic. Tam trafili do policyjnego aresztu.

Skierniewice. Porwali 19-latkę, najbliższe miesiące spędzą w więzieniu

Z relacji śledczych wynika, że odnaleziona 19-latka nie wymagała pomocy medycznej. Była jednak przerażona i chciała wrócić do domu. 3 grudnia, po zebraniu obszernego materiału dowodowego, Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla wszystkich trzech mężczyzn. Kolejnego dnia sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Wszyscy usłyszeli zarzut pozbawienia wolności 19-latki. Grozi im za to kara do pięciu lat więzienia. Do tej pory policja nie podała, jaki był motyw porywaczy.