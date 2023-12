Dwa żubry śmiertelnie potrącone przez pojazd wojskowy. Żandarmeria ujawnia nowe informacje

W poniedziałek rano 4 grudnia media obiegła informacja, że po raz kolejny wojskowy pojazd potrącił śmiertelnie żubry, tym razem dwa. Do tragedii doszło na drodze między Białowieżą a Hajnówką w województwie podlaskim. Żandarmeria Wojskowa odniosła się we wtorek do sprawy.

Żandarmeria ujawnia nowe informacje ws. potrąconych żubrów. Sprzeczne informacje

W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu kpt. Iwo Sawa z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie potwierdził, że w poniedziałek 4 grudnia doszło do potrącenia dwóch żubrów na drodze między Hajnówką a Białowieżą przez kierowcę wojskowej ciężarówki marki Jelcz.

"Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie o czyn z art. 92a § 1 k.w., w toku którego wszechstronnie ustalane są okoliczności zaistniałego zdarzenia" - czytamy w komunikacie.

Przytoczony artykuł z kodeksu wykroczeń głosi: "Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny". Inne informacje natomiast przekazała rzeczniczka zgrupowania major Anna Soliwoda, której wypowiedź zacytowało Radio Białystok. "Kierujący nie przekroczył dopuszczalnej prędkości, a wypadku nie dało się uniknąć, bo zwierzęta nagle wtargnęły na jezdnię" - donosi portal, który powołał się na słowa Soliwody. Rozgłośnia podała także, że samochodem jechali mundurowi z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

"Kierowca powinien zachować ostrożność, tym bardziej że warunki atmosferyczne były bardzo niesprzyjające"

- Jeden padł na miejscu, drugiego trzeba było dobić - mówił w poniedziałek Iwo Sawa w rozmowie z Interią. Z kolei Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w rozmowie z portalem hajnowka.naszemiasto.pl podkreślił, że kierowca powinien zachować ostrożność. - Tym bardziej że warunki atmosferyczne były bardzo niesprzyjające. Jednak musimy pamiętać, że była to noc, żubry mają ciemną barwę, a ich oczy nie odbijają światła jak oczy drapieżników, dlatego mogły być gorzej widoczne. Do zdarzenia doszło przy uroczysku Wilczy Jar, czyli za zakrętem i kierowca mógł zobaczyć te zwierzęta w ostatniej chwili, a ponieważ było ślisko, to tak ciężki pojazd mógł nie wyhamować. Był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności - mówił, podkreślając, że każdy taki wypadek jest stratą dla ochrony przyrody.

