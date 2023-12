TVN24 z transmisją pogrzebu 14-letniej Natalii. Fala krytyki pod adresem stacji. "Hieny"

14-letnia Natalia we wtorek rano miała jechać z Andrychowa do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Dziewczynka spędziła kilka godzin, siedząc koło sklepu w Andrychowie. W stanie głębokiej hipotermii trafiła do Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Lekarzom nie udało się jej uratować. Biegli wskazali śmierć mózgową jako wstępną przyczynę śmierci dziewczynki. Na wtorek zaplanowany został pogrzeb dziewczynki.

REKLAMA

Stacja TVN24 poinformowała, że będzie prowadzić transmisję z pogrzebu od godziny 13 na swojej płatnej platformie TVN24 GO. Ta wiadomość oburzyła wielu użytkowników portalu X.

"Koniecznie pokażcie trumnę. A gdyby rodzina przyniosła jakieś maskotki, zabawki, coś, dajcie zbliżenie. Ludzie mają prawo widzieć tę krzywdę, ten żal. Do dzieła!" - skomentował Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. W osobnym wpisie pisał też o "hienach". Marcin Makowski z "Wprost" dodał: "Dajcie tej rodzinie spokojnie opłakiwać stratę dziecka. Serio".

"Jaki jest cel tej transmisji???" - zapytała posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. Marek Mikołajczyk z "Dziennika. Gazety Prawnej" skomentował z kolei: "Ale wstyd".

Zobacz wideo Katarzyna Topczewska: Policja często przyjeżdża na miejsce zdarzenia, ale nie podejmuje prawidłowo interwencji

"Używałem TVN24 GO, teraz na znak protestu anuluje subskrypcje. Jesteście niepoważni. Pogrzeb w PPV? Fajnie tak sprzedawać ludzką tragedię i emocje?" - oburzył się Bartłomiej Wypartowicz z defence24.pl. PPV, czyli pay-per-view, to usługa, w której płaci się za obejrzenie konkretnej treści. W tym przypadku nie był to system PPV, dodatkowy kanał z transmisją z pogrzebu był dostępny za darmo.

Do dyskusji włączył się też Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris, który oznaczył Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także obecnego Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i jego następczynię Monikę Hornę-Cieślak, z pytaniem o ich reakcję na transmisję z pogrzebu.

Relacja "za zgodą rodziny"

W kolejnym wpisie podano, że transmisja odbędzie się za zgodą rodziny.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Mateuszem Sosnowskim, szefem portali informacyjnych TVN, zastępcą redaktora naczelnego TVN24, ten jednak nie chciał rozmawiać i odesłał nas do biura prasowego.