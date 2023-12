Obrady nowego Sejmu cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Każdorazowo transmisję z izby niższej parlamentu ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób. W ramach pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji posłowie zbiorą się jeszcze 6 i 7 grudnia.

Kiedy pierwsze grudniowe posiedzenie Sejmu? [HARMONOGRAM]

Najbliższe obrady Sejmu zaplanowano na środę (6 grudnia). Rozpoczną się o godzinie 9:00 ślubowaniem członka państwowej Komisji ds.przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP). Następnie w harmonogramie przewidziano:

godz. 9:30 - 13:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71);

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 72);

(10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji)

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 72); (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji) godz. 13:00 - 13:10 - ew. głosowania

godz. 13:10 - 15:30 - sprawozdanie komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 15:30 - 18:00 - sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 18:00 - 19:15 - pierwsze czytanie projektu uchwały prezydium Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 19:15 - 19:30 - ew. głosowania

godz. 19:30 - 20:30 - ew. oświadczenia poselskie

Co ciekawe, w kalendarzu sejmowym pojawiły się także informacje o programach telewizyjnych z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dotychczas takie komunikaty nie były publikowane.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji zostanie wznowione kolejnego dnia, w czwartek (7 grudnia). Obrady również rozpoczną się o godzinie 9. Harmonogram przedstawia się następująco:

godz. 9:00 - 11:30 - sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 11:30 - 13:30 - sprawozdanie komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 71, 72 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 13:30 - 15:30 - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 75) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 15:30 - 17:30 - głosowania, w tym: wybór przewodniczącego państwowej komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP)

godz. 17:30 - 18:30 - ew. oświadczenia poselskie

Gdzie oglądać obrady Sejmu?

Obrady na żywo można oglądać zarówno na stronie internetowej Sejmu, jak i na oficjalnym kanale izby niższej parlamentu na YouTube, gdzie biją rekordy popularności. W ciągu zaledwie dwóch tygodni liczba subskrybentów tego kanału wzrosła do ponad 200 tysięcy osób. W chwili pisania tego artykułu sejmowy kanał na YouTube osiągnął już ponad 390 tys. subskrypcji. Wiele z nagrań pochodzących z pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji ma już ponad milion odtworzeń.

Na początku grudnia 2023 roku Centrum Informacyjne Sejmu potwierdziło, w rozmowie z portalem wyborcza.biz, wystąpienie o srebrny przycisk do serwisu YouTube. Srebrny przycisk jest wyrazem uznania dla twórców, którzy na swoim kanale zgromadzą minimum 100 tys. subskrybentów. Tę liczbę kanał Sejmu przekroczył 22 listopada, jeszcze przed czwartym dniem pierwszego posiedzenia. Według CIS wśród osób, które oglądają obrady Sejmu w internecie, największą grupę stanowią widzowie w wieku 25-34 lat (26,72 proc.). Po nich są osoby w wieku 18-24 (18,12 proc.) oraz 34-44 (17,64). W dalszej kolejności są to widzowie powyżej 65 roku życia (15,34 proc.) oraz tacy, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym 45-54 (11,18 proc.) i 55-64 (10,42 proc.). Blisko trzy czwarte odbiorców sejmowych transmisji to mężczyźni.