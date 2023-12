Kolejne odejście z redakcji "Wiadomości" TVP. "Praca tutaj i tak się zakończy"

Według ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl Przemysław Wenerski odszedł z redakcji "Wiadomości" TVP już w listopadzie. Wenerski był związany z Telewizją Polską od połowy 2016 roku.

Kolejna osoba odeszła z "Wiadomości" TVP. Ewakuacja?

Nazwisko Przemysława Wenerskiego nie pojawia się na planszach końcowych "Wiadomości" od połowy listopada - zaobserwował portal Wirtualnemedia.pl. Wynika z tego, że od blisko miesiąca nie angażuje się w przygotowanie programu. Wenerski nie chciał skomentować swojego odejścia w rozmowie z portalem. W ostatnich tygodniach wydawcami "Wiadomości" byli natomiast Edyta Suchacka, Marcin Tulicki, Mariusz Jarosiewicz i Robert Kalinowski.

Przemysław Wenerski dołączył do zespołu "Wiadomości" w maju br. Szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej był wtedy Michał Adamczyk, a jego zastępcą Samuel Pereira. Do Telewizji Polskiej Wenerski przeszedł w 2016 roku z TVN24.



Wśród osób, które odeszły z "Wiadomości" po wyborach parlamentarnych, był jeszcze m.in. Bartłomiej Graczak. Z pracy w TVP mieli też zrezygnować Karol Jałtuszewski czy Damian Diaz - oficjalnie nie potwierdzają jednak tych informacji.

Danuta Holecka odchodzi z "Wiadomości". Zorganizowano wydarzenie

We wtorek 12 grudnia z "Wiadomości" .TVP ma również odejść, na własne życzenie, Danuta Holecka - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. Jest szefową redakcji oraz główną prowadzącą. - Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch - powiedział w rozmowie z Gazetą.pl jeden z pracowników TVP.

Z okazji odejścia Holeckiej z "Wiadomości" powstało specjalne wydarzenie na Facebooku "Wielkie narodowe oglądanie ostatnich 'Wiadomości' z Danutą Holecką". Zaplanowano je na 12 grudnia na godz. 19.30, jak tylko rozpocznie się prowadzony przez nią program. "Niekwestionowana Królowa Polskiego Kineskopu odchodzi! Bądźmy z Nią w trakcie jej ostatniego występu! Bijmy rekord oglądalności dla Danuty!" - napisali organizatorzy wydarzenia.