Były policjant o interwencji we Wrocławiu. Wskazuje na główny problem. "Ogromna bolączka policji"

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w piątek wieczorem. 44-letni Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy przewozili go na komisariat. Mężczyzna miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. Został zatrzymany w sobotę rano. W poniedziałek obaj funkcjonariusze - 47-letni asp. szt. Ireneusz Michalak i 45-letni asp. szt. Daniel Łuczyński - zmarli. Początkowo Maksymilianowi F. postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, jednak teraz będzie odpowiadał już za zabicie policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Strzelanina we Wrocławiu. Jak doszło do tragedii?

Wciąż sporo wątpliwości wzbudza przebieg piątkowej interwencji. Onet.pl podaje, że Maksymilian F. początkowo został zatrzymany przez innych funkcjonariuszy. W komisariacie przy ul. Połbina miało brakować miejsca, więc do przewiezienia 44-latka na ul. Ślężną wyznaczono dwóch policjantów, którzy zostali potem postrzeleni. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Maksymilian F. miał zaatakować funkcjonariuszy z broni czarnoprochowej. Miał też mieć zapięte kajdanki z przodu i siedzieć sam na tylnym siedzeniu, podczas gdy obaj policjanci mieli znajdować się z przodu.

- Sytuacja jest tragiczna, mamy poległych na służbie policjantów. Należy im się szacunek i pamięć. Chciałbym przekazać rodzinom wyrazy współczucia i wsparcia - mówi w rozmowie z Gazeta.pl dr Rafał Batkowski, były Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w KGP, były Komendant Wojewódzki Policji na Mazowszu i w Wielkopolsce. Podkreśla też, że "nie chciałby koncentrować się na błędach popełnionych we Wrocławiu, nie mając pełnej wiedzy o okolicznościach tego zdarzenia, wobec tragicznej śmierci funkcjonariuszy".

Mówiąc generalnie o policyjnej praktyce, na pewno osoba zatrzymana nie powinna znaleźć się z bronią, ani żadnym niebezpiecznym przedmiotem w policyjnym pojeździe. W sprawdzeniu osoby zatrzymanej, przed doprowadzeniem do jednostki, chodzi nie tylko o to, by ujawnić broń, przedmiot mogący zagrozić policjantom. Chodzi przecież także o upewnienie się, czy taka osoba nie jest zagrożeniem dla siebie samej. Zdarza się, że takie osoby w emocjach próbują targnąć się na swoje życie. Sprawcy nierzadko mają ukryte żyletki, kawałki ostrza, elementy, które mogą posłużyć do samookaleczenia

Dr Rafał Batkowski: Mogło dojść do zlekceważenia podstawowych zasad

- Jeżeli ten mężczyzna znalazł się w pojeździe policyjnym i posiadał przy sobie broń, może świadczyć to o sytuacji zlekceważenia podstawowych zasad konwojowania/doprowadzania osób. To mogło wiązać się z rutyną, brakiem właściwej oceny sytuacji przez funkcjonariuszy, szczególnie tych, którzy dokonywali zatrzymania przestępcy - ocenia dr Rafał Batkowski. Zaznacza jednocześnie, że "w Polsce notujemy tysiące profesjonalnych policyjnych interwencji i setki doprowadzeń każdej doby" i "niestety ewentualne błędy w realizacji procedur mogą mieć kluczowe znaczenie".

Według dr Rafała Batkowskiego "jeśli kajdanki rzeczywiście były założone z przodu, to również jest to wątpliwe podejście". - Zdarza się, że sprawca, jego wygląd, zachowanie wzbudzają zaufanie policjantów, co wpływa na ich czujność i przestrzeganie procedur. Mężczyzna mógł wyglądać spokojnie, najprawdopodobniej nie był agresywny, nie wypowiadał słów mogących wzbudzać niepokój. W takich sytuacjach zdarza się, że dochodzi do łagodniejszego potraktowania zatrzymanego. Tymczasem procedury powinny być stosowane bez wyjątku, niezależnie od tego, jak dana osoba wygląda i jak się zachowuje - wyjaśnia.

- Jeżeli mówimy o różnych etapach doprowadzania osoby, policjanci z pierwszego zespołu powinni dokonać szczegółowego sprawdzenia. Każdy kolejny zespół nie jest zwolniony z obowiązku dochowania procedur i troski o bezpieczeństwo. Funkcjonariusze, którzy przejmowali mężczyznę od innych policjantów, mogli domniemywać, że ta osoba jest sprawdzona. Mimo tego powinni dokonać przeszukania - zaznacza były policjant.

Interwencja policji we Wrocławiu. 44-latek odpowie za zabójstwo funkcjonariuszy

- Kiedy policjanci jadą, by zatrzymać przestępcę, zwykle sprawdza się wcześniej w bazach danych policyjnych, jakie czyny popełniła ta osoba, czy jest niebezpieczna, czy posiada broń. Pytanie, czy skorzystano też z otwartych źródeł (OSINT). W mediach społecznościowych sprawca przecież otwarcie groził policjantom. Warto w związku z tym zastanowić się nad praktyką - zespołem analityków OSINT, którzy w czasie rzeczywistym, gdy policjanci realizują zadanie lub się do niego przygotowują, analizowaliby sytuację związana ze sprawcą - uważa dr Rafał Batkowski.

- Miałem okazję to obserwować w Stanach Zjednoczonych. Policjanci jadą po sprawcę i w tym czasie ich koledzy dostarczają im informacji, w tym z mediów społecznościowych oraz innego rodzaju źródeł. Chodzi o to, by przygotować funkcjonariuszy do podjęcia prawidłowych działań - precyzuje.

Dr Batkowski o problemach polskiej policji. "Nie ma czasu, nie ma sal"

Zdaniem byłego Naczelnika Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w KGP, kluczowe w sprawie jest jednak szkolenie policjantów, a raczej braki w tym zakresie. - To byli doświadczeni policjanci. Zakładam, że przeszli nie tylko podstawowe szkolenia, ale potem kolejne, w zależności od stopnia i funkcji. To, co jest ogromną bolączką polskiej policji, to proces doskonalenia zawodowego lokalnego. Zbyt mało uwagi przykładamy do tego, kto interweniuje na ulicy, czy jest to osoba odpowiednio przygotowana. Kursy zwykle są za krótkie i rzadkie - ocenia dr Rafał Batkowski.

- Załóżmy, że udaje się zorganizować szkolenie przygotowujące do interwencji, do przeszukania, do postępowania z zatrzymanym. Potem mija kilka lat, a policjant często nie ma potem w ogóle kontaktu z ćwiczeniami, które dotyczą środków przymusu bezpośredniego, walki wręcz, obezwładniania, kajdankowania. Na to zwykle nie ma czasu, nie ma sali, nie ma instruktora. Mamy też do czynienia z zapaścią kadrową, więc wygospodarowanie przestrzeni czasowej na treningi jest bardzo trudne - tłumaczy.

Rozmówca Gazeta.pl przypomina, że na Dolnym Śląsku doszło na przestrzeni lat do kilku przypadków zgonów osób, wobec których wcześniej przeprowadzane były policyjne interwencje. - Tu pojawia się pytanie, czy powstały wnioski po tych zdarzeniach, czy je wdrożono, czy policjantów przeszkolono, czy zadbano o ich bezpieczeństwo fizyczne i prawne. Nie tylko bezpieczeństwo fizyczne w postaci broni, wyposażenia indywidualnego, czy zespołowego oraz wsparcia kolegów/koleżanek jest ważne, ale właśnie prawne: czy wiedzą, jak się zachować, czy dano im szansę tę wiedzę wzbogacać, odświeżać? - mówi dr Rafał Batkowski.

- Najwyższy czas, by nadać priorytet szkoleniom zawodowym, by w samym kierownictwie policji była osoba, która za te kwestie odpowiada. Dziś i przez wiele ostatnich lat takiej osoby nie ma i nie było. Należy znacznie wydłużyć kurs podstawowy, wdrożyć system, który przypomina policjantom zasady, sprawdza ich sprawność i daje im też szansę o nią zadbać - podkreśla były policjant.