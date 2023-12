Śmierć 14-latki z Andrychowa. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów

Małopolska policja poinformowała w oświadczeniu o kontroli, którą przeprowadzono w Andrychowie po śmierci 14-letniej Natalii. Jak podano, w jej trakcie analizowano monitoring, odtwarzano rozmowy telefoniczne, wytworzone przez policjantów materiały i sprawdzano, czy prawidłowe były wydawane i realizowane polecenia oraz proces podejmowania decyzji.

"W toku czynności wyjaśniających kontrolerzy potwierdzili wykonanie szeregu działań przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Andrychowie. Były to m.in. sprawdzenia szpitali, rozesłanie informacji do jednostek ościennych o poszukiwaniu oraz kontakt z lokalnym przewoźnikiem autobusowym (gdyż pewne informacje wskazywały, że 14-latka jednak wsiadła do autobusu i znajduje się poza obszarem Andrychowa), sprawdzeń w bazach danych. Policjanci sporządzili również wniosek do KWP w Krakowie o zlokalizowanie numeru telefonu dziewczynki. Podjęto również decyzję o wcześniejszym "ściągnięciu" do służby przewodnika z psem tropiącym (policjant miał zacząć pracę dopiero po południu). W ramach czynności poszukiwawczych sporządzono również komunikat, który został rozesłany do mediów oraz zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach" - wymienia policja.

Komenda Wojewódzka przyznaje jednak, że podczas analizy działań "zauważono jednakże, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych". W związku z tym, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech andrychowskich policjantów.

Wszelkie okoliczności w tej sprawie są również przedmiotem prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwa.

"Niezabieranie głosu w dyskusji medialnej jak i społecznej przez małopolską Policję w ciągu ostatnich dni spowodowane było koniecznością zakończenia czynności kontrolnych i uzyskaniem możliwości przedstawienia naszego stanowiska" - dodano.

Śmierć Natalii z Andrychowa

14-letnia Natalia we wtorek rano miała jechać z Andrychowa do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Dziewczynka spędziła kilka godzin, siedząc koło sklepu w Andrychowie. W stanie głębokiej hipotermii trafiła do Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Lekarzom nie udało się jej uratować. Biegli wskazali śmierć mózgową jako wstępną przyczynę śmierci dziewczynki.

Na wtorek zaplanowany został pogrzeb dziewczynki.