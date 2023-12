Nowe informacje w sprawie Maksymiliana F. Jest decyzja prokuratury w sprawie zarzutów

W poniedziałek (4 grudnia) policja poinformowała o śmierci dwóch policjantów z Wrocławia, którzy zostali postrzeleni, gdy przewozili Maksymiliana F. do punktu dla osób zatrzymanych. 44-latek usłyszał już zarzuty, jednak ze względu na tragiczne skutki ran postrzałowych, prokuratura ma zamiar zmienić kwalifikację czynu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław. zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Nowe fakty w sprawie Maksymiliana F. Prokuratura Krajowa zmieni kwalifikację czynu?

- Z uwagi na tragiczne informacje dotyczące śmierci dwóch policjantów prokurator dolnośląskiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej w najbliższym czasie zmieni Maksymilianowi F. zarzuty z usiłowania zabójstwa na zabójstwo - przekazał Polskiej Agencji Prasowej Karol Borchólski, prokurator z działu prasowego Prokuratury Krajowej. 44-latek usłyszy nowe zarzuty w przeciągu najbliższych kilku dni.

Wrocław. Nie żyje dwóch policjantów. Zostali postrzeleni w głowę

Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Mężczyzna został ujęty przez policję w piątek wieczorem (1 grudnia). Niedługo później miał postrzelić w głowę dwóch policjantów, którzy transportowali go nieoznakowanym radiowozem do aresztu, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Mimo szybkiej reakcji świadków zdarzenia i wysiłków lekarzy, życia funkcjonariuszy nie udało się uratować. W ręce mundurowych wpadł ponownie w sobotę w godzinach porannych, podczas wielogodzinnej obławy przeprowadzonej na terenie Wrocławia. We wtorek o godzinie 17 w całej Polsce mają zawyć syreny alarmowe. W ten sposób policjanci chcą upamiętnić zmarłych funkcjonariuszy