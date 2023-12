W poniedziałek media obiegła informacja o zaginięciu 14-letniej Wiktorii Saługi. Dziewczynka nie wróciła do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec", którego jest pacjentką. Służby poszukiwały jej całą noc.

Zaginięcie 14-letniej Wiktorii. To nie pierwszy taki przypadek

Rzecznik policji w Tarnowskich Górach przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że nastolatka była na placu zabaw niedaleko ośrodka. - W pewnym momencie opiekun zorientował się, że jej nie ma. O godzinie 18 przyjęliśmy zgłoszenie o zaginięciu 14-latki - poinformował Kamil Kubica. I dodał: - Jedna z informacji, które pozyskaliśmy, mówi o tym, że dziewczynka mogła się oddalić autobusem miejskim w kierunku Pyskowic lub Gliwic. Niemniej sprawdzamy też okoliczny teren. Przez całą noc służby przeczesywały rejon Zbrosławic - gminy, w której znajduje się Kamieniec.

Dziennik zwraca uwagę, że zaginięcie nastolatki nie jest pierwszym zniknięciem pacjenta z ośrodka w Kamieńcu, który całodobowo opiekuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychiatrycznymi. W marcu 2020 roku z ośrodka uciekł jeden z pacjentów, którego zatrzymano w autobusie do Gliwic. Z kolei kilka miesięcy później z ośrodka uciekła 16-latka.

- Zadzwonił do nas jeden z mieszkańców, informując, że jakaś dziewczyna biega po dachach. Pojechaliśmy we wskazane miejsce. I rzeczywiście dziewczyna tam była. Na nasz widok zaczęła uciekać. Zbiegła w dół budynku, przeskoczyła przez ogrodzenie, później kolejnego płotu już nie sforsowała. Wówczas złapała za leżącą butelkę, rozbiła ją i zaczęła krzyczeć, że coś sobie zrobi - przekazali w rozmowie z "GW" funkcjonariusze. Nastolatkę udało się przewieźć do szpitala, była wyziębiona.

Już dwa dni po ucieczce 16-latki, z ośrodka w Kamieńcu uciekł kolejny pacjent. Policjanci odnaleźli go jeszcze tego samego dnia w Zabrzu. "W sumie od 2019 do 2020 r. policja odnotowała osiem ucieczek małoletnich pacjentów z ośrodka" - opisuje dziennik.

Śląsk. Policja poszukuje 14-letniej Wiktorii Saługi

Informację o zaginięciu Wiktorii policja przekazała w poniedziałek 4 grudnia. Tarnogórscy policjanci prowadzą poszukiwania 14-latki, która oddaliła się z ośrodka leczniczego w Kamieńcu.

Nastolatka cierpi na autyzm. Dziewczynka w chwili zaginięcia była ubrana w czarne buty, czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę oraz jasne rękawiczki. 14-latka ma 150 centymetrów wzrostu i krępą budowę ciała. Za cechę charakterystyczną podano koślawy chód.

"Ze względu na problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się zaginiona oraz niską temperaturę, policjanci proszą o kontakt w przypadku informacji na temat miejsca jej przebywania. Mundurowi ustalili, że dziewczynka mogła oddalić się autobusem miejskim w kierunku Pyskowic lub Gliwic" - przekazała śląska policja w komunikacie.

Wszystkie osoby, które ją widziały lub znają miejsce jej przebywania, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem 112 lub bezpośrednio do dyżurnego tarnogórskiej jednostki pod numerem 47 853 42 55.