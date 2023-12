W całym kraju zawyją syreny alarmowe. Policja pożegna kolegów z Wrocławia

We wtorek (5 grudnia) o godz. 17 na terenie całego kraju rozlegną się syreny alarmowe. Symboliczny sygnał dźwiękowy ma być sposobem na upamiętnienie dwóch policjantów z Wrocławia, którzy zmarli w wyniku ran postrzałowych odniesionych podczas działań operacyjnych.

"Niech w całym kraju zabrzmią syreny". Policja pożegna zmarłych funkcjonariuszy

O planowanej emisji sygnału dźwiękowego poinformowała Polska Policja. "Policjanci, pracownicy policji. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się. 5 grudnia - o godz. 17 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy cześć naszym kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków" - zaapelował w serwisie X Komendant Główny Policji.

Obława we Wrocławiu. Nie żyje dwóch policjantów z ranami postrzałowymi

Do tragedii doszło w piątek (1 grudnia) po godz. 22:30 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie). Według relacji świadka najpierw rozległy się strzały, a następnie z samochodu wybiegł mężczyzna. Na miejsce wezwany został patrol policji. Gdy funkcjonariusze podeszli do pojazdu okazało się, że jest to nieoznakowany radiowóz, a w środku znajdują się dwaj poważnie ranni policjanci.

Jak się okazało, mężczyźni transportowali Maksymiliana F., który miał trafić do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. 44-latek był poszukiwany, ponieważ miał do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna miał postrzelić w głowę obu policjantów, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Stan poszkodowanych mundurowych był bardzo ciężki. W poniedziałek policja poinformowała, że obaj zmarli. Maksymilian F. został ujęty w sobotę rano po kilkugodzinnej obławie.