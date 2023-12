Państwowa Komisja Wyborcza co roku weryfikuje sprawozdania finansowe wszystkich partii politycznych. Decyzje w tej kwestii są podejmowane w formie uchwały, a odrzucenie dokumentu wiąże się z utratą subwencji pod warunkiem, że ugrupowanie jest do niej uprawnione. Subwencja to jeden ze sposobów finansowania partii politycznych. Zasady jej działania określa ustawa z czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Polska 2050 o włos od utraty subwencji. Nieścisłości w sprawozdaniu finansowym wywołała pizza

W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych Polska 2050 uzyskała roczną subwencję na kwotę 7,53 mln zł. Niewiele jednak brakowało, by została pozbawiona owej dotacji na trzy lata (w sumie straciłaby 22,58 mln zł). Wszystko za sprawą nieścisłości, których dopatrzyła się PKW, a które nazwała "nielegalnym kredytowaniem osób fizycznych".

Pojęciem tym określa się robienie drobnych zakupów na rzecz partii przez jej członków, którym pieniądze są następnie zwracane za pomocą przelewu. Jak przekazała "Rzeczpospolita", w sprawozdaniu finansowym Polski 2050 znalazło się osiem takich zakupów, które zrobiło pięć osób. W sumie na rzecz ugrupowania wydały one łącznie 6,7 tys. zł. - Chodziło o bilety kolejowe, znaczki pocztowe, czy pizzę zamówioną na spotkanie zarządu partii - tłumaczył "Rzeczpospolitej" skarbnik Polski 2050 Jacek Kozłowski.

Nowelizacja ustawy o partiach politycznych. PiS uratował budżet ugrupowania Szymona Hołowni

Budżet ugrupowania uratowała zmiana wprowadzona niedawno do ustawy o partiach politycznych przez PiS. Obecnie dopuszcza ona możliwość zaakceptowania sprawozdań finansowych, które zawierają drobne przekroczenia. Próg błędu wyznaczono na jeden proc. w przypadku partii o budżecie mniejszym niż 1 mln zł i 0,1 proc. dla organizacji, których zaplecze finansowe przekracza 1 mln zł. To pierwszy przypadek, w którym nowe prawo okazało się pomocne dla partii politycznej. PKW zdecydowała, że wobec jej lidera zastosowana zostanie jedynie sankcja w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści przyjętych niezgodnie z prawem.