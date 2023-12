Od samego rana we wtorek 5 grudnia w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Najwięcej chmur pojawi się na południu kraju oraz północnym wschodzie. Mogą występować też mgły, które będą ograniczać widoczność. Lokalnie pojawią się opady śniegu. Podobnie będzie w trakcie całego dnia.

Prognoza pogody na wtorek 5 grudnia. Mroźno w całej Polsce

W ciągu dnia pojawi się sporo słońca, jednak na południu i południowym wschodzie wystąpią mgły, które będą sprzyjać osadzaniu się szadzi. Na krańcach południowo zachodnich i zachodnich wystąpią też opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a także marznącego deszczu.

"Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od -6 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h" - przekazali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Występujący w górach silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Według zapowiedzi synoptyków IMGW we wtorek na zachód kraju dotrze niż. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Noc z wtorku na środę będzie mroźna na południu i wschodzie kraju, a także w górach, temperatura spadnie do -13 st. C, a miejscami nawet do -10 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią dla zachodniej Polski

Na zachodzie kraju prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia dotyczą powiatów: żarskiego, żagańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego, lubańskiego, karkonoskiego oraz Jelenia Góra.

Alerty obowiązują od wtorku 5 grudnia od godz. 11.00 do godz. 18.00. Synoptycy ostrzegają również przed występującym na drogach błotem pośniegowym, lokalna śliskość występuje na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego.